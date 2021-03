Fredy Guarín: las versiones de su posible salida de Millonarios por problemas personales

Primeras imágenes de Fredy Guarín con el uniforme de Millonarios. Foto: Millonarios en Twitter

Desde la mañana de este 29 de marzo se hablado de una posible salida del volante Fredy Guarín de Millonarios. Quienes pusieron el tema en el debate público fueron los periodistas deportivos Pilar Velásquez, de Semana, y Diego Rueda, en el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio.

A primeras horas de este lunes, Velásquez manifestó en su cuenta en Twitter que Guarín había pedido permiso para no entrenar este lunes en el equipo embajador. Además, contó que fuentes extraoficiales afirmaron que había renunciado. No obstante, el conjunto embajador no ha dado a conocer un comunicado oficial.

En línea con la información transmitida por la periodista, Diego Rueda sostuvo:

“Fredy Guarín no se presentó esta mañana a entrenamientos con Millonarios, como lo adelantó Pilar Velásquez, con autorización del entrenador. Y mostró su deseo, por problemas personales, de renunciar al cuadro albiazul. Se espera oficialización mediante una carta”.

Ricardo Urrego, de Blu Radio, fue más allá y dio a conocer que tales serían los problemas de Fredy Guarín que tuvo que abandonar Bogotá para solucionarlos. Y de acuerdo con César Augusto Londoño, la flamante contratación del club albiazul ya había solicitado permiso para no asistir a dos entrenamientos en el pasado. De ahí, su dificultad para encontrar su mejor forma física.

“Su renuncia será aceptada y buscará resolver la dificultades que tiene”, agregó Londoño.

Pese a lo dicho por estos periodistas de trayectoria en el mundo deportivo, el diario Marca afirmó que, conversó con fuentes extraoficiales de Millonarios y les comunicaron que si bien lo del permiso es cierto, Guarín “no ha pensado renunciar, están contentos con él porque representa liderazgo y porque se está poniendo a punto”.

Las palabras de Diego Rueda

Sobre la salida de Guarín, volante que vistió la camiseta de la Selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, Diego Rueda manifestó en el programa radial VBar que:

“Hoy, muy temprano, decidió decirles a las personas de Millonarios, no al presidente, que se iba de Millonarios, que sus inconvenientes personales no tenían en este momento una solución y que necesitaba poner su cabeza y su entorno tranquilo para poder jugar en alto rendimiento, que quería dar un paso al costado, que lo entendieran”.

Lo que está esperando Millonarios, conforme con Diego Rueda, es que el volante comunique su decisión de manera formal a través de una carta; aunque ya hay un acuerdo de palabra.

“¿Qué está esperando Millonarios? Que Fredy lo haga oficial, por ahora es un tema de palabra. La posición de Millonarios es que, cuando Fredy presente su carta de renuncia, aceptarla, dejar que se vaya, solucione sus inconvenientes y colaborarle”, sostuvo el periodista. Y agregó que lo de Guarín “son temas personales. En este tema no vamos a entrar. Así uno los conozca, hay que respetar la privacidad del jugador.

Lo que dice Rivaldo sobre la salida de Guarín

La tarde de este lunes, en una entrevista con Blog Deportivo (de Blu Radio), Emerson Rivaldo Rodríguez, una de las jóvenes promesas de Millonarios que se ha ganado la confianza del técnico Alberto Gamero, se refirió a la posibilidad de salida de Fredy Guarín. Aunque no la confirmó ni la descartó:

“Yo a Guarín lo vi jugando con la selección cuando era chiquito, aunque éramos más hinchas de Brasil, pero nos ponía a saltar Colombia. En la parte táctica nos ha ayudado mucho, la jerarquía y en mucho más, va a ser una baja importante”.

Se espera que las próximas horas el club embajador, hoy cuarto en la tabla de posiciones, emita información oficial del caso Guarín.

SEGUIR LEYENDO: