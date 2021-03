Policía captura a padres acusados de abusar sexualmente de sus cinco hijos

Un hombre de 39 años y una mujer de 32 abusaron de sus hijos de 5, 6, 7, 8 y 10 años. Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Este 28 de marzo, una mujer de 32 años de edad y un hombre de 39 fueron capturados por abusar sexualmente de sus cinco hijos. El caso fue dado a conocer por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que mediante uniformados de la seccional Sijín los capturó.

Los presuntos criminales fueron capturados en el barrio Maruchenga, municipio de Bello, y habrían abusado de sus hijos de 5, 6, 7, 8 y 10 años, a quienes no solo oprimían sexualmente sino que les amenazaban con la no provisión de alimentos, si no hacían lo que ellos les ordenaban.

“El hombre de 39 años abusaba de sus hijas de 5, 6, 8 y 10 años y la mujer abusaba de su hijo de 7 años de edad; también obligaban al niño a que tuviera relaciones sexuales con sus hermanas”, aseguró el brigadier general Pablo Ferney Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Cuando los menores se negaban a ejecutar dichas prácticas ordenadas por sus progenitores, los amenazaban de no darles de comer e incluso de atentar contras sus vidas.

Pero los vejámenes contra los menores no se quedaban ahí. Las prácticas sexuales impuestas por los padres tendrían como finalidad satisfacer deseos de terceros para obtener dinero y, en algunos casos, víveres para el hogar.

Los delitos por los que la Fiscalía General de la Nación solicitó a los padres de los menores son acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso con acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, proxenetismo con menor de 18 años, inducción a la prostitución y violencia intrafamiliar.

Los abusos al parecer se dieron entre 2013 y 2019, sostienen las investigaciones adelantadas por las autoridades. Este año, 38 ciudadanos han sido capturados en el Valle de Aburrá por los delitos sexuales con menores de edad, 30 de ellos en Medellín, de acuerdo con la Fiscalía.

Senado aprobó proyecto de ley que prohíbe los castigos físicos contra menores

El pasado 23 de marzo, el Senado aprobó en último debate la iniciativa que prohíbe los castigos físicos en contra de los menores de edad. De ahí que los padres de familia podrán educar, criar y corregir a sus hijos, pero sin “el uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia”.

De acuerdo con el documento presentado para la aprobación del proyecto “la prohibición se extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia”.

Así, púes, se haría un cambio en el artículo 262 del código civil para que quede de la siguiente manera: “Las familias, los padres, las personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes o quienes tengan su representación legal, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos. Queda prohibido el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o disciplina”.

Aunque esto se encuentre en el código civil no significa que el padre o el tutor legal vaya a ser castigado. La iniciativa establece que el castigo físico y los tratos crueles o humillantes “no serán causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación”.

