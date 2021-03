Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, le responde a Darío Acevedo tras entrevista con Infobae

José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, respondió a la afirmación sobre él que hizo el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, en la que aseguró que es difícil discutir “porque es hijo de un comunista”.

Acevedo, quien ha sido cuestionado por sus posturas frente al conflicto armado desde su llegada a la dirección del CNMH, dialogó con Infobae Colombia sobre su trabajo en esa entidad, las acusaciones de intervención suya en exposiciones y el manejo de la memoria desde una entidad del Estado.

En esa entrevista, Acevedo también se refirió al trabajo de José Antequera, quien dirige el Centro de Memoria en Bogotá. Los dos coinciden en que están a cargo de instituciones gubernamentales con la misión de la construcción de memoria sobre el conflicto armado interno.

“A mí obviamente pues me duele que ellos se hayan sumado a algunas campañas publicitarias o propagandísticas en mi contra. Con el director del Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación, José Antequera Guzmán, pues que es una víctima, también es muy difícil discutir porque él es el hijo de un dirigente comunista asesinado, además es muy de la mano de Iván Cepeda, uno de mis principales adversarios, que me citó a un debate de control político ilegal y luego me denunció ante la Procuraduría y después ante la JEP”, señaló Acevedo a este medio.

Antequera Guzmán lleva el mismo nombre de su padre, José de Jesús Antequera, uno de los más prominentes dirigentes políticos de la Unión Patriótica, quien fue asesinado el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado, siendo una de las más de 5.000 víctimas que dejó el exterminio de la UP.

“Conmigo no es difícil discutir porque sea hijo de un comunista, como dice Acevedo. Basta un poco de memoria para saber que el legado que ejerzo con orgullo es el de quienes, comunistas o no, se la jugaron por el diálogo y fueron asesinados por ello”, señaló Antequera, hijo, en respuesta al director del CNMH.

Para Antequera, la acusación de que con él es difícil dialogar por ser hijo de un comunista “ilustra muy bien el carácter del negacionismo que no se puede aceptar”, una de las posturas sobre el conflicto armado que han sido atribuidas por organizaciones sociales a Acevedo en su dirección del Centro e intervenciones públicas.

Él defiende que su padre, justamente, siendo militante de las Juventudes Comunistas desde los 14 años, es reconocido por haber sido constructor de paz a través del diálogo. Para ello recordó una historia de ‘Pepe’ Antequera, como le llamaban los allegados.

“De niño, mi madre me contaba sobre el día que mi papá ganó las elecciones para el movimiento estudiantil con la votación más alta de la historia de la Universidad. Miles de votos. Ese día el perdedor lo sorprendió por la espalda y le pegó con todas sus fuerzas. Era muy impresionante para mí que la reacción de mi papá no hubiera sido responderle el golpe igual, como a mí me parecía lógico, sino invitarlo a hablar de los problemas de la Universidad. Y no era eso de “poner la otra mejilla” lo que me enseñaba esa historia”, escribió el director del CMPR en respuesta a Acevedo.

José de Jesús Antequera Guzmán, también es reconocido por haber hecho parte activa de los diálogos de paz con Belisario Betancourt que dieron como resultado el surgimiento de la Unión Patriótica, así como haber contribuido a la liberación de Álvaro Gómez, secuestrado por el M-19, en julio de 1988.

“Hoy en día puedo hacer una afirmación que no es exagerada. El asesinato de mi papá y de miles de personas, comunistas, toda la historia del genocidio contra la UP, va en contra de la disposición colectiva más organizada en la historia de Colombia por dialogar, dialogar y dialogar”, escribió José Antequera en su cuenta de Twitter.