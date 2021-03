“Qué boleta, pero no importa”: llorando, Carolina Gómez recibió su segundo premio India Catalina

Carolina Gómez / Facebook

Con una transmisión híbrida (virtual - presencial) se dieron a conocer los ganadores de la edición 37 de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual; la virtualidad le jugó varias ‘malas pasadas’ a los nominados durante la gala de premiación, sin embargo, no opacó la alegría de los ganadores, entre ellos, la actriz Carolina Gómez, quien se llevó uno de estos premios.

Cuando estaban en la categoría de Gómez, ‘mejor actriz protagónica’, su internet comenzó a fallarle, por lo que cuando dijeron su nombre, la actriz envió un gracioso, pero conmovedor mensaje: “Alguien dígame algo que no estoy conectada… ¿gané?”, dijo la recordada exreina, mientras confirmaba que se había llevado un galardón, cuando lo supo dijo: “Yo no sé si me están oyendo o no… ¡No puedo creer que haya ganado!”, expresó, mientras comenzaba a llorar emocionada.

“¡Juepucha, no puedo creer que me esté echando esta llorada tan boleta!”, dijo Carolina, mientras agradecía a su hijo, amigos y familiares por apoyarla en el proceso. Además, aseguró: “¡qué horror de voz!” e instantes después le agradeció al también actor Marlon Moreno por su papel en ‘La venganza de Analía’, este fue su mensaje a su colega:

“Mi Marlon Moreno, para dejarlo claro, mi parcero del alma; cuánto amor, respeto, admiración mutua. Gracias por crear conmigo, te adoro. Que vengan muchos viajes más, de esos juntos. (...) Perdón por las lágrimas… Qué boleta, pero no importa”, concluyó Carolina.

Así fue el emotivo momento:

Recordemos que Gómez se ganó su primer India Catalina en el 2014 cuando encarnó un papel en ‘Mentiras perfectas’. Además, en el 2005 y 2006 fue nominada a dichas premiaciones por sus roles en ‘La viuda de la mafia’ y ‘Bloque de búsqueda’.

Entre tanto, ‘La venganza de Analía’, también se llevó un India Catalina, ganando con mejor dirección, por parte de Camilo Vega y Lucho Sierra. Además, el mejor actor antagónico fue Marlon Moreno, de la misma producción.

Estos fueron los demás ganadores

Ocho escenarios ubicados en diferentes lugares de Colombia: Cartagena como set principal en el Centro de Formación de la Cooperación Española - CFCE; en Bogotá en RTVC - Sistema de Medios Públicos, Canal Trece, Capital - Sistema de Comunicación Pública; en Medellín, Canal Teleantioquia; en Cali, Canal Telepacífico, en Bucaramanga, Canal TRO y en Manizales, Canal Telecafé, se unieron a esta transmisión, en la que se premió la excelencia y la calidad de las producciones y talentos participantes.

La firma auditora JAHV Mcgregor certificó la transparencia de los resultados del evento organizado por la Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, en el marco de su edición especial FICCI Interruptus, después de haber computado la totalidad de los votos de los miembros acreditados de la industria y los más de 220.000 votos del público aficionado realizando una exhaustiva revisión de la plataforma de votación, la validación base de datos y los resultados ponderados.

CATEGORÍAS DE ENTRETENIMIENTO

Mejor Producción de Entretenimiento:

La tele letal / Red+ Claro

Mejor Presentador(a) de Programas de Entretenimiento:

Paulina Vega / A otro nivel / Caracol Televisión

Mejor Programa Infantil y/o Juvenil:

Las Crónicas Elefántiles – Segunda temporada / Ad infinitum para Señal Colombia

Mejor Programa Reality o Concurso:

A otro nivel / Caracol Televisión

Mejor Producción Audiovisual de Humor:

The Juanpis Live Show / Mico Media Group / Riaño Producciones

CATEGORÍAS MENCIONES ESPECIALES

Mejor Producción Audiovisual de Animación:

Guillermina y Candelario – Quinta Temporada / Señal Colombia

Mejor Director o Directora de Música:

Nicolás Uribe y Sebastián Luengas / Pa´quererte / Canal RCN

Mejor Director o Directora de Arte:

Rosario Lozano / A la luz de mi oscuridad / Yuma Video Cine E.U

Mejor Fotógrafo:

Andrés Morales / Zapata, el gran putas / Telepacífico

Mejor Editor:

Andrés Porras / El Robo Del Siglo / Netflix

Mejor Talento Infantil de la Industria Audiovisual Nacional:

Hanny Vizcaíno / Pa´Quererte / Canal RCN

CATEGORÍAS MENCIONES ESPECIALES

Mejor Producción de Canal Comunitario:

Gente de Montaña / Corporación Colectivo de Comunicaciones Viento en Popa

Mención Especial a Mejor Producción de Inclusión Social:

Zapata, El Gran Putas / Ministerio de Cultura, Universidad del Valle y Telepacífico

CATEGORÍAS ESCOGIDAS ENTERAMENTE POR EL PÚBLICO

Mejor Producción On Line:

Matarife / Daniel Mendoza

Mejor Serie de Ficción Web:

Pa´Quererte en casa 2 / Canal RCN

Mejor Influencer con Contenido Audiovisual Digital:

Los montañeros

Mejor Producción Favorita del Público:

Pa’ Quererte / Canal RCN

Mejor Talento Favorito del Público:

Sebastián Martínez / Pa’ Quererte / Canal RCN

CATEGORÍAS DE NOTICIEROS, PROGRAMAS PERIODÍSTICOS Y OPINIÓN

Mejor Noticiero Nacional:

Noticias Uno / NTC Televisión para Cablenoticias

Mejor Noticiero Regional o Local:

Citynoticias / CityTV

Mejor Presentador(a) de Noticias y/o de Deportes:

Andreína Solórzano / Noticias Caracol / Caracol Televisión

Mejor Producción Periodística y/o de Opinión:

Frente al espejo / Capital, Sistema de Comunicación Pública.

Mejor Producción Documental:

Zapata, El Gran Putas / Ministerio de Cultura, Universidad del Valle y Telepacífico

Mejor Producción de Serie Documental:

Matarife / Daniel Mendoza

CATEGORÍAS DE TELENOVELA, SERIES O MINISERIES

Mejor Telenovela, Serie o Miniserie:

El robo del siglo – Netflix

Mejor Director de Telenovela, Serie o Miniserie:

Camilo Vega y Lucho Sierra / La Venganza De Analía / CMO Producciones - Caracol Televisión

Mejor Libreto de Telenovela, Serie o Miniserie (original o adaptación):

Juan Andrés Granados, Paola Arias, Fernán Rivera, Juan Carlos Troncoso, Elkim Ospina, Liliana Guzmán y Ana Fernanda Martínez / Pa’ Quererte / Canal RCN

Mejor Actriz Protagónica de Telenovela, Serie o Miniserie:

Carolina Gómez / La venganza de Analía / CMO Producciones - Caracol Televisión

Mejor Actor Protagónico de Telenovela, Serie o Miniserie:

Andrés Parra / El robo del siglo / Netflix

Mejor Actriz de Reparto Telenovela, Serie o Miniserie son:

Cecilia Navia / Pa’ Quererte / Canal RCN

Mejor Actor de Reparto Telenovela, Serie o Miniserie:

Carlos Camacho / Pa´Quererte / Canal RCN

Mejor Actriz Antagónica Telenovela, Serie o Miniserie son:

Alina Lozano / Pa´Quererte / Canal RCN

Mejor Actor Antagónico Telenovela, Serie o Miniserie:

Marlon Moreno / La Venganza De Analía / CMO Producciones - Caracol Televisión

Mejor Actriz o Actor Revelación del Año:

Hanny Vizcaíno / Pa’ Quererte / Canal RCN