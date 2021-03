“No es el tipo de foto que me gustaría publicar pero también hace parte del ciclismo”: Fernando Gaviria revela radiografía de su mano

El colombiano Fernando Gaviria en el UAE de la Milán San Remo. EFE/EPA/LUCA BETTINI/Archivo

Este viernes en la mañana, cuando se corría la E3 Saxo Bank Classic de Bélgica, el ciclista colombiano Fernando Gaviria, quien milita en el equipo UAE Emirates sufrió una aparatosa caída cuando se trazaban 203 kilómetros.

Aunque trató de continuar, Gaviria no pudo soportar el dolor en su mano izquierda para continuar pedaleando en la competición europea. Posterior al accidente, el colombiano abandonó la etapa y fue trasladado a un centro médico cercano, donde fue examinado y le pusieron cuatro clavos en uno de los huesos del dedo pulgar por cuenta de la gravedad del golpe recibido al caer.

“No es el tipo de foto que me gustaría publicar pero también hace parte del ciclismo”, fueron las palabras de Gaviria en una publicación en Instagram en donde evidenció cómo tuvo que ser tratado por los profesionales médicos belgas para recuperarse del dolor que lo aquejó en la mañana del viernes 26 de marzo:

La radiografía de Fernando Gaviria Rendón tras sufrir accidente en la E3 Saxo Bank Classic de Bélgica / (Instagram: fernandogaviriarendon).

Hasta el momento el UAE Team Emirates no ha dado a conocer un parte médico oficial en el que se revele la incapacidad que tendrá el colombiano.

De acuerdo con varios medios, faltando 119 kilómetros para que la vuelta terminara y Gaviria llegara a la meta, se fue al piso, mientras iba junto al ecuatoriano Jhonatan Narváez, pedalista que también fue víctima de la caída y recibió golpes. Sin embargo, este sí continuó en la competencia.

Tan pronto ocurrió el accidente, Gaviria se colocó de pie y se agarró el brazo izquierdo. Tras el incidente, el personal médico del UAE Emirates lo evaluó y, tras volver a la pista, el connacional seguía con lesiones en su normal movimiento.

Así ocurrió la caída:

En een val! Fernando Gaviria en Jhonatan Narváez zijn de slachtoffers pic.twitter.com/gu2TO5yC9m — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 26, 2021

Fernando Gaviria fue vacunado contra el coronavirus

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, miembro del equipo Team Emirates, recibió la vacuna contra el covid-19, junto con los demás miembros de la plantilla que competirá en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, a partir del 21 de febrero.

Fernando Gaviria vacunado para coronavirus

UAE Team Emirates, equipo encabezado por el campeón del Tour de Francia Tadej Pogačar, informó este viernes que 27 ciclistas y 32 integrantes de su personal han recibido la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm CNBG y aprobada por el Ministerio de Salud y Prevención de los Emiratos Árabes Unidos.

“Como un equipo de los Emiratos Árabes Unidos, nos sentimos enormemente orgullosos de los esfuerzos que la nación y sus líderes han hecho en todos los niveles tanto para combatir el impacto de la pandemia de COVID-19 como de ser un líder en los esfuerzos para volver a la normalidad”, afirmó el presidente del equipo, Mauro Gianetti.

En marzo del año pasado Gaviria fue diagnosticado con covid después de participar en el Tour de los Emiratos Árabes.

“Estoy bien. He estado acá en constantes exámenes, que me han arrojado un positivo para coronavirus. Pero yo me encuentro bien. Estoy acá para evitar contagiar a más personas. Creo que es para darles tranquilidad, que todo va bien”, manifestó en esa oportunidad el antioqueño.

En octubre del mismo año, el deportista fue diagnosticado con el virus por segunda oportunidad, por lo cual tuvo que abandoar el Giro de Italia y someterse a una nueva cuarentena

Actualmente, el equipo del colombiano se encuentra concentrado en los Emiratos Árabes Unidos hasta el próximo 22 de enero, cumpliendo compromisos con patrocinadores en Abu Dhabi, posteriormente, viajarán a Al-Ain, la cuarta ciudad en población de los Emiratos, donde realizarán la segunda parte de la pretemporada, antes del comienzo de las competencias.

Está programado que la cuarta temporada de la Gira Mundial inicie con la Gira UAE del 21 al 27 de febrero. El Tour Down Under, que había sido asignado como arranque de la temporada el 19 de enero, fue cancelado. La Unión Ciclista Internacional espera que la Gira Mundial pueda llevarse a cabo en su totalidad.

SEGUIR LEYENDO: