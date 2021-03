Nicolás Arrieta arremetió contra Epa Colombia: “sigue siendo una mugrosa”

Epa Colombia y Nicolás Arrieta, influenciadores de Colombia. Archivo.

El controversial influenciador Nicolás Arrieta, quien se conoce en redes sociales por sus tajantes posiciones sobre temas coyunturales y críticas a varios personajes, se despachó de nuevo contra Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

Esta vez, Arrieta volvió a dejar en claro su desagrado hacia la también empresaria de queratinas y cuando uno de sus fans le preguntó por ella, en uno de sus Instagram lives, el influenciador hizo duras críticas contra Barrera y utilizó palabras de grueso calibre para referirse a ella.

“Si tu dices: ‘es que yo doy empleo a tanta gente, el Gobierno me odia’, claro, todo el mundo se pone a tu favor. Eso es victimizarse. Y la gente se pone a favor de ella. Y que siga la polémica, y sí, la polémica la encontró”, expresó Arrieta.

Más adelante, Nicolás siguió con sus críticas a Epa Colombia y se refirió a la controversia cuando el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) le negó la apertura de las peluquerías a Barrera.

“(...) ‘Epa Colombia’ genera empleo, pero no cumplió con varios estándares del Invima. Por eso tuvo varios problemas al inicio de su negocio”, expresó Arrieta mientras decía que no se conmovía de las lágrimas de su colega en redes sociales. En ese momento, comenzaron los insultos contra Epa Colombia, por parte de Nicolás Arrieta.

“Viene la victimización, pero sigue siendo una persona mugrosa. No digo mugrosa en el sentido de nada, lo digo en el sentido de lo que ella es, y es la forma de cómo llama la atención, engaña y manipula a la gente”, recalcó el youtuber.

Entre tanto, el colombiano también habló de las ayudas a personas pobres que Epa Colombia, quien vive en el sur de Bogotá, publica en sus redes sociales. Sobre el tema, Arrieta dijo: “Se va y le regala comida a la gente en la calle, y hay videos de esa mierda. ¿Por qué no la regalas sin grabar?”, dijo.

Reviva el momento a continuación:

Y es que a inicios de marzo, Epa Colombia contó la travesía jurídica que ha tenido que pasar para que su producto capilar cuente con el registro Invima que le permite la comercialización formal en el país.

Tras la publicación, que fue motivada por un mensaje de apoyo de la actriz para adultos Esperanza Gómez, varias personas manifestaron su solidaridad con Epa Colombia y lamentaron la decisión del Invima que, según ella, le generaba obstáculos para continuar con su empresa de peluquerías y tratamientos capilares.

Uno de los que reaccionó al video de Barrera fue el también influencer Nicolás Arrieta, quien a través de su cuenta de Twitter calificó la historia de Epa Colombia como “es solo puro show”. “EPA Colombia SÍ tiene registro invima, sus productos cumplen con las normas, el tiempo de evaluación de el invima para productos farmacéuticos es de 3 meses, imagino que por la pandemia están demorados, no hay ninguna persecución por romper el transmilenio. Es solo puro show”, escribió Arrieta en la red social.

La queja de Epa Colombia en esa historia de la red Instagram, era porque, según ella, el Invima no aceptó que su producto se llamara queratina, sino que debía tener otra denominación, para la cual la emprendedora eligió “tratamiento alisador”. Al igual que el registro que reveló Arrieta en su cuenta de Twitter, en el que también se evidencia un registro para su marca propia de Shampoo.

Para Nicolás Arrieta, el llanto de Epa Colombia era “show” debido a que el permiso que consiguió, según dijo ella misma, se había emitido en los 4 meses reglamentarios, le permite continuar con su negocio y solo cambia entre queratina y tratamiento alisador que, para él, “es lo mismo”.

“Para que un producto tenga un nombre tiene que tener un componente como Keratina hidrolizada, y demás vainas, no algo al 1% y sigue siendo la misma vaina, no una persecución, el nombre de su salón de belleza y demás sigue siendo el mismo jaja inclusive la S.A.S que lo comercializa”, indicó Arrieta en una respuesta a su tweet inicial.

Sin embargo, la publicación de Arrieta no tenía la intención de atacar a Epa Colombia. El influencer incluso llamó “envidiosos” a quienes la critican y a otros que comentaron que los productos de Barrera eran “malos” o que supuestamente hacían caer el cabello.

“El invima no sanciona a Elizabeth Loiza, por promocionar presuntas pruebas falsas de el coronavirus, pero no deja que Epa Colombia venda sus keratinas, si la gente se quiere quemar su pelo es su problema jajaja, presuntamente”, señaló el youtuber en otro comentario.

Respecto a quienes mencionaron el caso de destrucción de bienes públicos por la vez en que Epa Colombia destruyó una estación de Transmilenio en el paro de 2019, Arrieta señaló: “Ahora genera empleo y tuvo 6 meses de casa por cárcel y no usar redes, suficiente castigo, respeta. Ya aprendió su lección, nunca más va a volver a romper una estación en su vida”.

Otro de los seguidores de Arrieta señaló que el caso de Epa Colombia sería por mala asesoría en el proceso de registro, debido a que debía primero realizar un proceso marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio para posteriormente recibir el correspondiente certificado de Invima.

Así mismo, el seguidor señaló que la marca Porcelain Shine, que lleva el nombre también del tratamiento alisador de Epa, debía ofrecer una patente para que ella pudiera apropiarse de algunos componentes de su producto.

El pasado 5 de marzo, Daneidy Barrera sostuvo que algunas marcas del mismo sector comercial se habían unido para sacarla del mercado. “Dicen que mi producto no era bueno y que yo le estaba bajando las ventas, amiga yo no he encontrado apoyo ni respaldo de nadie porque yo nunca he querido dañar la empresa, ni la marca de otra persona. He buscado miles de abogados, voy por el quinto y solamente es dinero y dinero”, comentó en los videos.

‘Epa Colombia’ detalló además que, en este proceso sigue enfrentando el delito que cometió durante las protestas de noviembre de 2019, cuando vandalizó una estación de TransMilenio. “Desde que yo me metí con el gobierno a mí me cerraron todas las puertas y no saben el daño que le hacen a las personas que trabajan conmigo. Lo que hice estuvo mal, pero yo soy un ser humano y tengo errores”, insistió la emprendedora.