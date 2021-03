Así fueron los últimos días de Valentina Arbeláez, la presentadora que falleció a los 25 años en Bogotá

En 2014, después del colegio, Valentina Arbeláez le dijo a su mamá que tenía mucho dolor de cabeza. Ese mismo día le tomaron un Tac y le detectaron hidrocefalia severa, que consiste en acumular líquido dentro de las cavidades del cerebro, lo que presiona este órgano, así que los médicos decidieron operarla de manera inmediata.

“Esta hidrocefalia se produjo a partir de un quiste silencioso que tenía, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta porque ella nunca había presentado un dolor de cabeza tan fuerte. Después de este procedimiento, Valentina pasó mes y medio en cuidados intensivos”, relató su mamá en marzo de 2015 al programa Bravissimo de Citytv, canal en el que trabajaba la joven. En ese momento no les dieron pronósticos muy buenos, solo le informaron que había tenido múltiples infartos cerebrales a causa de la agudeza de la hidrocefalia.

“Solo un milagro la podía salvar”, le dijo su tía al programa. Valentina había sobrevivido a la operación a la que se sometió, pero el largo camino apenas empezaba. Seis años de lucha tuvo la joven para que la Eps velara por su salud y su tratamiento. Desde entonces la joven permaneció inmóvil en su cama.

Desde entonces se han realizado eventos, sorteos y todo tipo de actividades para lograr recaudar fondos para las terapias de la joven ya que los tratamientos eran costosos y en muchas ocasiones su propia red de salud se los negó. Entre esos eventos participaron celebridades como Marcelo Cezán y hasta el comediante Hassam, quien ofreció un show virtual el pasado diciembre para recaudar fondos. En una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1 en 2018, la mamá de Valentina reiteró que la IPS tampoco estaba aportando los insumos y medicamentos aduciendo que estos o sea salían del Plan Obligatorio de Salud o no había disponibilidad en ciertos momentos.

“Son más los desgaste, la angustia con esta IPS. La verdad se nos ha vuelto la vida un infierno y no nos dejan vivir. No solo nosotras, sino por muchas personas más que están en esta situación”, explicó. De hecho su esposo, el papá de Valentina, puso varias veces quejas en la Personería pero no le resolvieron. “Lo que más nos interesa es su recuperación y el tema de las terapias, por eso le pedimos a la Eps que tenga muy en cuenta que Valentina lo necesita y que ya ha tenido cierto número de sesiones y ahora le han quitado la cantidad”, concluyó al medio.

En ese mismo programa en diciembre de 2020 dijo que una de las fisioterapeutas y junto a una enferma, le rompieron la rodilla izquierda a su hija. Eso fue lo último que se conoció hasta que este jueves 25 de marzo se informó que la joven tuvo un cuadro clínico complejo, por lo que fue trasladada a una clínica de la capital donde falleció de un infarto.

La joven promesa de la presentación en el país estuvo en ‘Bichos’ del Canal RCN y en ‘Nick City’, programa de la franja infantil/juventil del canal Citytv, donde ejerció su rol de presentadora hasta 2014. En su Instagram la última foto la subió en septiembre de 2014 en los premios ‘Kids Choice’ cuando tenía 18 años.

SIGA LEYENDO