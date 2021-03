La Pereztroica asegura que si una menor queda embarazada producto de una violación no debería abortar: las redes estallaron

La influenciadora colombiana Daniela Pérez, más conocida como La Pereztroica, quien tiene casi tres millones de suscriptores en YouTube y más de un millón de fans en Instagram, compartió un video en el que expresó su opinión en contra del aborto y varios internautas la criticaron por sus declaraciones.

En un corto, pero contundente video de TikTok, La Pérez, como también le dicen sus colegas en redes sociales, aseguró que sus padres no planearon su nacimiento y que por eso ella es partidaria del no al aborto.

Además, le envió un mensaje a quienes apoyan esta causa y les dijo que si ellos tampoco fueron planeados, no tenían motivos para desear que otras mujeres aborten.

“Puedes mirarme a los ojos y decirme que yo no merezco estar viva, no fui una niña deseada. Fui de esos casos donde fallan los métodos anticonceptivos y mis papas ni siquiera se habían graduado para poder mantenerme. Así que mírame a los ojos y dime que era mejor que me mataran, a que no me desearan y que por no tener los recursos merecía morir”, expresó la youtuber.