La advertencia que le hicieron a Evaluna para que no dejara a Camilo solo con Belinda

Belinda y Camilo en La Voz México. Fotos: @lavoztvazteca

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son un joven matrimonio que constantemente están dando que hablar, ya sea por sus demostraciones de afecto y logros profesionales en conjunto, como en aquellos avances que ambos logran en sus carreras de manera individual. Recientemente, Echeverry ha conseguido grandes logros internacionales en su carrera musical, uno de ellos es que hace parte de los jurados de la nueva edición de La Voz Kids México, en la que está junto a sus cuñados Mau y Ricky, Belinda y María José.

Tras la confirmación de que el colombianos estaría en el programa, un presentador argentino llamado Javier Ceriani, quien tiene un programa de farándula que se transmite por redes sociales y que se llama ‘Chisme No Like’ le hizo una peculiar advertencia a Evaluna por una de las compañeras de trabajo de su esposo en México.

Foto: Instagram@lavoztvazteca

Mientras Ceriani comentaba que Echeverry, intérprete de ‘Ropa Cara’ estaría en las sillas de los jurados del concurso musical, recordó que Belinda, la cantante mexicana que ha estado en varias ediciones de la competencia como jurado, salió de allí con pareja, es decir, con el cantante Christian Nodal. En cuanto el argentino supo de que Belinda y Camilo compartirían set le hizo una advertencia a la hija de Ricardo Montaner:

“Cuidado, Evaluna, con Belinda, porque le veo ya el tatuaje de ‘Beli’ a Camilo. En cualquier momento”, dijo el presentador haciendo referencia a los tatuajes de Nodal sobre su pareja y, de hecho, a los tatuajes de la mexicana que tienen sus exparejas.

Este comentario del argentino tiene un claro sentido y es que, de las ediciones de La Voz en las que ha estado Belinda, ya se ha involucrado sentimentalmente con sus compañeros. El último, y su actual novio, es Christian Nodal, quien interpreta ‘La Mitad’ junto a Camilo. Los mexicanos confirmaron su relación en agosto de 2020 y aseguraron que todo comenzó dentro del set de La Voz, donde ambos eran jurados, de hecho, junto a Ricardo Montaner.

Cristian Nodal y Belinda (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

Pero esto ya había pasado en la versión anterior de La Voz, cuando Belinda tuvo una corta relación con Lupillo Rivera, el hermano de la fallecida Jenni Rivera, quien se hizo popular por tatuarse el rostro de Belinda en uno de sus brazos. Nodal, por su parte tiene tatuado ‘BELI’ en un lado de su rostro y los ojos de la cantante en su pecho.

El comentario del argentino Javier Ceriani tuvo la reacción inmediata de su compañera de set, la mexicana Elisa Beristain defendió a Camilo, asegurando que, a pesar del pasado de Belinda que no la deja “bien parada” en esta situación, ella no cree que el colombiano le falle a su pareja. De hecho, la presentadora se atrevió a decir que creía que la mexicana podía tener un amorío con alguno de los hermanos de Evaluna, pero no con su esposo.

A mediados de esta semana se emitió por Azteca TV el primer episodios de La Voz Kids México 2021, en el que Camilo mencionó a su pareja, Evaluna Montaner, hermana de los también coaches, Mau y Ricky, por lo que sus palabras, al referirse a ella como “mi esposa” terminaron por darle una sensación familiar a la emisión.

En este primer episodio del programa, uno de los pequeños eligió sumarse al equipo de Belinda porque su novio es Christian Nodal. Durante el episodio del 22 de marzo llamó la atención Belinda, quien llegó preparada con ositos de peluche negros con incrustaciones de brillantes que le iba entregando a cada participante que la elegía para ser parte de su equipo.

En el equipo de Camilo, al momento se han integrado Alex y Ferchis; en el equipo conformado por Mau & Ricky están por ahora Daniel, Kristiane y Sofía; entre los que asesorará Belinda, se encuentran actualmente Jesús y Mario; por último, quienes harán equipo con María José son Renata, Leyli y Ale.