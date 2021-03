Denuncian asalto a la sede del movimiento MAIS en Bogotá

Sede movimiento MAIS. Foto: @anateresabernal

En la mañana de este viernes, asaltaron la sede del movimiento político MAIS, donde se robaron un computador y agredieron físicamente al asesor jurídico de dicha colectividad, Praxere José Ospino Rey. La denuncia fue hecha, mediante la cuenta de Twitter de Martha Peralta Epieyú, presidenta Nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS.

“Acaban de asaltar nuestra sede del @MovimientoMAIS. Agreden a nuestro asesor jurídico y se llevan un computador con información delicada”, denunció Peralta Epieyú. Mientras reprochó la inseguridad que azota a Bogotá, y a Colombia en general.

Además, le envió una crítica al presidente Iván Duque: “No existe garantía para hacer oposición democrática al nefasto gobierno de Iván Duque”, sentenció la líder.

#ATENCIÓN



Acaban de asaltar nuestra sede del @MovimientoMAIS. Agreden a nuestro asesor jurídico y se llevan un computador con información delicada.



No existe garantía para hacer oposición democrática al nefasto gobierno de @IvanDuque.@DanielPalam@Diego_Molano @ClaudiaLopez — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) March 26, 2021

La presidenta del partido aseguró que al lugar de los hechos, ocurridos en la Calle 37 con Av. Carrera 28, en Bogotá, llegó la Policía, quienes en vez de ir a buscar a los criminales, arrestaron al asesor jurídico agredido.

“La Policía Metropolitana de Bogotá ve a nuestro jurídico golpeado, decide arrestarlo a él en vez que a los ladrones. Claudia López no entendemos cuál es la seguridad que UD promueve. Ni derecha ni tibios garantizan nuestra seguridad. No ha servido la denuncia penal por situaciones anteriores”, expresó el movimiento.

@PoliciaBogota ve a nuestro jurídico golpeado, decide arrestarlo a él en vez que a los ladrones. @ClaudiaLopez no entendemos cuál es la seguridad que UD promueve.

Ni derecha ni tibios garantizan nuestra seguridad.

No ha servido la denuncia penal por situaciones anteriores. pic.twitter.com/FNTgAgw2o5 — Movimiento MAIS (@MovimientoMAIS) March 26, 2021

De acuerdo con lo que varios medios locales recopilaron, el hombre agredido llegó a la sede del partido político para recoger unos documentos y al salir de las instalaciones a esperar un taxi, fue abordado por tres hombres que le robaron su maleta, en la que había un computador con información valiosa del movimiento. Además, fue despojado de su celular y su billetera; tras oponerse al atraco, los delincuentes lo golpearon.

“(...) Los ladrones todavía los podía ver y la policía no me colaboró, tuve que correr hasta el Concejo de Bogotá y allí si me ayudó el Sargento Bustos”, expresó el asesor jurídico en declaraciones recopiladas por Cuarto de Hora.

Reacciones

La noticia se difundió rápidamente en Twitter, y varios miembros del partido como el representante César Pachón, al igual que otros políticos como el senador y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, se pronunciaron sobre el suceso y rechazaron el crimen.

Agresión contra la sede del Mais en Bogotá. https://t.co/n1aFg3Cz5F — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2021

El congresista Pachón pidió al Gobierno que ofrezca garantías a quienes ejercen oposición. Además, aseguró que necesita que los dejen “ejercer nuestro deber”.

Necesitamos respeto a la oposición y garantías para ejercer nuestro deber. https://t.co/zttLIhLcp2 — César Pachón (@CesarPachonAgro) March 26, 2021

El congresista de Colombia Humana, David Racero, también se pronunció sobre el atraco y solicitó esclarecimiento de los hechos.

Denuncia. Asaltaron la sede del @MovimientoMAIS

Solicitamos se esclarezcan los hechos! https://t.co/EqxaICG22u — DavidRacero (@DavidRacero) March 26, 2021

Igualmente, otros políticos colombianos como la concejala de Bogotá, Heidi Ruiz, la representante María José Pizarro y el senador Armando Benedetti reprocharon el acto vandálico del que fue víctima el partido MAIS.

“Muy grave lo que sucedió en la sede de nuestro partido. La actuación de la @PoliciaColombia al atender el caso fue confusa. Mi solidaridad con el funcionario que fue atacado. Se requiere atención de @MinInterior y entidades encargadas”, expresó Pizarro, mientras que Benedetti calificó el suceso como un “ataque a la democracia”.

Muy grave lo que sucedió en la sede de nuestro partido. La actuación de la @PoliciaColombia al atender el caso fue confusa. Mi solidaridad con el funcionario que fue atacado. Se requiere atención de @MinInterior y entidades encargadas. https://t.co/4eJZa5KUk4 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 26, 2021

Un atentado contra la democracia. https://t.co/y5PaML5APT — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 26, 2021

Qué es el movimiento MAIS

Este movimiento cuenta en el Congreso con los representantes César Augusto Pachón Achury, Abel David Jaramillo Largo, María José Pizarro, Gustavo Bolívar y David Racero y tiene como misión, al interior de la estructuras políticas del país, ser un movimiento propositivo, renovador, pluralista, democrático, incluyente, defensor de los Derechos Humanos y de la Madre Tierra; capaz de liderar propuestas, procesos y cambios políticos que coadyuven en la construcción de un modelo de sociedad cimentado en el buen vivir, la gobernanza, la paz y la apropiación del proyecto de vida de la diversidad étnica, política, social y cultural del país.

De acuerdo con el movimiento, en una década, MAIS tomará parte en las estructuras del poder a nivel nacional, mediante la participación efectiva de sus afiliados en todos los escenarios representativos de elección popular; será reconocido en los ámbitos nacional e internacional como un movimiento político y social coherente, legítimo por los resultados demostrados y su liderazgo ético, transparente, democrático, pacífico, respetuoso, constructivo e incluyente; mantendrá la fidelidad de su militancia; tendrá fuerte incidencia político - social en los niveles nacional, departamental y municipal; y será la voz de los Pueblos Indígenas y de todos los sectores sociales en las diferentes instancias de representación política.

SEGUIR LEYENDO: