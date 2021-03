Limitan el aforo de la iglesia del 20 de julio para 300 feligreses en Semana Santa

La iglesia del 20 de julio tendrá un aforo de máximo 300 feligreses. Foto: Colprensa

Por segundo año consecutivo la pandemia por el nuevo coronavirus sars-cov-2 cambió por completo las celebraciones religiosas de Semana Santa en Colombia y por supuesto en su capital colombiana.

No obstante, a diferencia del 2020 los feligreses tendrán acceso, limitado eso sí, a las diferentes iglesias de la ciudad, como será el caso en uno de los templos más emblemáticos de Bogotá el del 20 de julio, en el suroriente, donde se permitirá el ingreso de máximo 300 feligreses, según señalaron en el informativo de televisión Citynoticias, del canal local de Bogotá City T.V.

“Vamos a tener un aforo permitido de máximo 300 personas con distanciamiento, con tapabocas y como lo mencionaba vamos a abrir todas las ventanas y las puertas para que pueda circular el aire”, explicó en el noticiero Anderson Acosta, alcalde de la localidad de San Cristóbal, donde se ubica la tradicional iglesia.

Además de regular el aforo al interior del templo, en su parte externa también se limitará la cantidad de feligreses a 1.000 por lo que se habilitarán otros medios de difusión para que los creyentes puedan seguir los eventos de la Semana Mayor.

“Vamos a habilitar todas las pantallas que tenemos en la plazoleta. Vamos a habilitar las redes sociales que tiene la iglesia del 20 de julio para que los ciudadanos desde su casa puedan vivir la Semana Santa”, agregó el alcalde local en el noticiero bogotano.

En las afueras de la iglesia también se instalará un Punto de Mando Unificado con el que las autoridades distritales verificarán el cumplimiento de los aforos y estarán pendientes de los acontecimientos que puedan ocurrir en el desarrollo de las celebraciones religiosas.

“Vamos a instalar un Puesto de Mando Unificado con todas las entidades del nivel distrital y local acá en el 20 de julio para efectivamente poder hacer un control de aforo, poder garantizar que se viva la Semana Santa con todo el cuidado de la salud en San Cristóbal”, indicó Acosta en Citynoticias.

En Noticias Capital, el informativo de Canal Capital, el otro medio televisivo de Bogotá, indicaron que por esta razón no se realizará la aspersión de agua a los feligreses para la bendición que se realiza en el Domingo de Ramos este fin de semana.

En ese noticiero también recordaron que el ingreso a la iglesia del 20 de julio solo se realizará por un solo ingreso para controlar el aforo en el templo.

Todas estas medidas tendrán una prueba el próximo Domingo de Ramos cuando se instale el Punto de Mando Unificado, que se tiene programado que funcione durante el transcurso de la Semana Santa en la localidad de San Cristóbal.

Por otro lado, las autoridades realizaron mesas de trabajo con los vendedores informales de la zona para evitar las aglomeraciones por las ventas de artículos religiosos en las celebraciones por la Semana Mayor, según reseñaron en Citynoticias.

De acuerdo con las cifras que obtuvieron en ese informativo, en la iglesia del 20 de julio acudieron 80.000 feligreses en la Semana Santa de 2019.

Entre tanto, la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, reiteró a los habitantes de la capital colombiana la solicitud de evitar reuniones familiares en las festividades religiosas para prevenir una disparada en los contagios como ocurrió en diciembre.

“Rogarle una vez más a los ciudadanos de Bogotá y de todo Colombia en Semana Santa no se reúnan con familiares con los que no conviven. Eso que fue lo que hicieron en diciembre causó el segundo pico de la pandemia. No estamos condenados a tener un tercero”, insistió la alcaldesa.