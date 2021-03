Hallan el cuerpo de joven que se lanzó al mar a rescatar a bañistas en Cartagena

Autoridades hacen un llamado a cartageneros y visitantes para que no se bañen en las playas restringidas.

Según los testigos, Sebastián Soto en un acto de solidaridad, el día de ayer hacia el medio día, se lanzó al mar, en el sector de a Tenaza, playas ubicadas al norte de Cartagena, para salvar a tres personas que pedían auxiliar al cuerpo de salvavidas, pero desafortunadamente la fuerza del agua lo desapareció.

Según lo informador por el diario El Universal, el joven, quien estaba acompañado por otros amigos, al sentir los gritos de auxilio, fue en ayuda de esas personas, las cuales lograron salir con vida, pero en el suceso Soto fue arrastrado por una corriente.

De acuerdo con el medio, entre las tres personas que lograron ser rescatadas del mar, una de ellas era un menor de edad, el cual fue identificado como José David Blanco, de 12 años. Autoridades levaron al pequeño a la clínica San José de Torices, pero minutos más tarde se confirmó su deceso.

La madre del menor, le relató al El Universal que, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en la zona de playas no habilitadas frente del edifico Mar del Norte, en Marbella. Al parecer, el menor se estaba bañando en la zona prohibida, por donde están las banderillas.

“Cuando lo sacaron estaba botando espuma por la boca, ya mi niño estaba mal, casi muerto”, señaló la mamá del niño.

En cuanto al cuerpo del joven de 18, años, tras intensas búsquedas por parte de las autoridades y pescadores del lugar, en horas de la mañana de este miércoles, encontraron flotando el cadáver de Sebastián.

Al lugar llegaron de inmediato bomberos, salvavidas, y policías. Miembros del Cuerpo de Guardacostas se hicieron presentes para llevar el cadáver a la orilla y así poder realizar la inspección judicial.

El Cuerpo de Salvavidas de Cartagena informó que durante el fin de semana realizó un total de 10 rescates en Marbella (6 en playas no habilitadas y 4 en playas habilitadas), en Bocagrande fueron siete rescates en playas habilitadas y uno en Castillogrande, después del cierre de playas.

El Comando Operativo de Salvavidas recomendó a los bañistas y turistas respetar las restricciones y medidas implementadas por las autoridades y que buscan garantizar la seguridad de quienes lleguen a disfrutar del mar en Cartagena.

Autoridades hacen un llamado a los turistas de Cartagena: “No queremos más percances en las playas”

Las autoridades en Cartagena le recuerdan a la ciudadanía la importancia de acatar las normas. Joel Barrios, comandante del Cuerpo de Bomberos, dio a conocer al diario El Universal que el pasado fin de semana se realizaron 18 rescates en las playas, de los cuales seis fueron en zonas no habilitadas de Marbella.

“Estamos nuevamente dando las mismas recomendaciones de siempre, no se debe ingresar al mar en estado de embriaguez, se debe respetar el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no deben descuidar a los niños, no pueden bañarse cerca de los espolones y principalmente deben acatar las instrucciones de la Policía Nacional y del grupo de salvavidas; queremos una Semana Santa sin percances en las playas”, insistió Barrios.

