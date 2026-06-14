Manizales fue la ciudad con menor pobreza de Colombia y superó a Cali, Barranquilla y Bucaramanga en ingresos

Manizales celebra un hito en su desarrollo económico y social. En declaraciones a la prensa, se revelan datos del DANE que confirman a la ciudad como la primera en menor pobreza y desigualdad a nivel nacional, superando a grandes capitales y demostrando la fortaleza de su ecosistema empresarial. - crédito Alcaldía de Manizales

Los más recientes resultados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ubicaron a Manizales como la ciudad con la menor incidencia de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema entre las capitales de Colombia durante 2025. Además, la capital de Caldas registró el menor nivel de desigualdad del país y el tercer ingreso per cápita más alto, por encima de ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

Los datos fueron divulgados junto con el informe nacional de pobreza monetaria correspondiente a 2025, que mostró una reducción de estos indicadores en Colombia. Según el DANE, la pobreza monetaria nacional pasó de 31,8% en 2024 a 28% en 2025, mientras que la pobreza extrema descendió de 11,7% a 9,6%.

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En el caso de Manizales, la incidencia de pobreza monetaria se ubicó en 13,2%, la más baja entre las ciudades capitales evaluadas por la entidad. El indicador presentó una reducción de 3,5 puntos porcentuales, al pasar de 16,7% en 2024 a 13,2% en 2025.

La pobreza monetaria extrema también registró una disminución. El indicador pasó de 3,1% a 2,5%, una reducción de 0,6 puntos porcentuales, ubicando nuevamente a la ciudad en el primer lugar nacional en esta medición.

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Según el informe del DANE, mientras Manizales registró una incidencia de pobreza monetaria de 13,2%, el promedio nacional fue de 28%, cifra que equivale a cerca de 14,4 millones de personas en condición de pobreza en Colombia. Por su parte, la pobreza extrema afectó a aproximadamente 4,97 millones de personas en el país durante 2025.

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, destacó los resultados entregados por la entidad estadística y señaló que la ciudad mantuvo los mejores indicadores del país en varias de las mediciones sociales y económicas.

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“Este año, otra vez, somos la ciudad con menor pobreza monetaria, pero vale la pena decir que bajamos 3,5 puntos porcentuales en pobreza monetaria. También somos la ciudad de Colombia con menor pobreza monetaria extrema del país, quedando en 2,5%. Y el tercer dato clave es la desigualdad. Este año tenemos la menor desigualdad de Colombia, con un coeficiente de Gini de 0,436”, afirmó el mandatario.

La ciudad registró una caída de 3,5 puntos porcentuales en pobreza monetaria y de 0,6 puntos en pobreza extrema durante 2025. - crédito Alcaldía de Manizales

Manizales registró el menor nivel de desigualdad entre las capitales

Otro de los indicadores destacados en la medición corresponde al coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos. En una escala entre cero y uno, los valores más cercanos a cero representan una distribución más equitativa.

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De acuerdo con los resultados del DANE, Manizales obtuvo un coeficiente de Gini de 0,436, el más bajo entre las 23 capitales incluidas en el estudio. La cifra representa una reducción de 0,028 puntos frente al año anterior.

A nivel nacional, el indicador también mostró una disminución. El coeficiente de Gini pasó de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025, uno de los descensos más importantes de los últimos años.

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La directora del DANE, Piedad Urdinola, explicó que la reducción de la pobreza estuvo asociada principalmente al incremento de los ingresos disponibles de los hogares y, en menor medida, a procesos de redistribución de recursos.

La entidad también señaló que los ingresos crecieron con mayor intensidad en los sectores de menores recursos. Mientras los hogares pertenecientes al quintil de menores ingresos registraron un aumento de 11,8%, en el quintil de mayores ingresos el incremento fue de apenas 0,5%.

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Una pareja recoge alimento del suelo en el Mercado Central de frutas y verduras el 31 de agosto de 2020, en la localidad de Tapiales, en el Gran Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El ingreso per cápita de Manizales superó al de Cali, Barranquilla y Bucaramanga

La medición del DANE también mostró que Manizales alcanzó un ingreso per cápita promedio de $1.708.281 mensuales, ubicándose en el tercer lugar nacional.

La ciudad solo fue superada por Bogotá y Medellín, mientras que quedó por encima de otras capitales como Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

El gerente de InfiManizales, José Fernando Olarte, señaló que el resultado está relacionado con el comportamiento del empleo y la actividad económica de la ciudad.

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“Somos la ciudad solamente superada por Bogotá y Medellín con el mejor ingreso per cápita. Tenemos mejor ingreso per cápita que ciudades como Cali, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga. Ese resultado está respaldado por el crecimiento que hemos tenido en empleo, por las oportunidades que se están brindando, por el desarrollo comercial y empresarial, factores que han impactado positivamente la reducción de la pobreza y la desigualdad”, afirmó.

A nivel nacional, el ingreso promedio por persona alcanzó los $1.281.590 mensuales, un incremento de 9,6 % frente a 2024. Sin embargo, persisten diferencias importantes entre las áreas urbanas y rurales. Mientras en las cabeceras municipales el ingreso promedio fue de $1.492.582 por persona, en los centros poblados y zonas rurales se ubicó en $568.071.

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Más de 1,7 millones de colombianos salieron de la pobreza en 2025

El informe del DANE indicó que aproximadamente 1,7 millones de personas dejaron de ser pobres durante 2025, mientras que cerca de un millón salió de la pobreza extrema.

El Tiempo precisó con los datos de la entidad, que una persona fue considerada pobre si contó con menos de $482.041 mensuales para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de la pobreza extrema, el umbral se ubicó en $236.580 por persona al mes.

Para un hogar de cuatro integrantes, esto significa que se requerían ingresos superiores a $1,93 millones mensuales para superar la línea de pobreza y más de $946.320 para dejar atrás la pobreza extrema.