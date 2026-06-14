Colombia

Manizales fue la ciudad con menor pobreza de Colombia y superó a Cali, Barranquilla y Bucaramanga en ingresos

La capital de Caldas también registró el menor nivel de desigualdad del país, según los más recientes indicadores del Dane

Guardar
Google icon
Manizales celebra un hito en su desarrollo económico y social. En declaraciones a la prensa, se revelan datos del DANE que confirman a la ciudad como la primera en menor pobreza y desigualdad a nivel nacional, superando a grandes capitales y demostrando la fortaleza de su ecosistema empresarial. - crédito Alcaldía de Manizales

Los más recientes resultados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ubicaron a Manizales como la ciudad con la menor incidencia de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema entre las capitales de Colombia durante 2025. Además, la capital de Caldas registró el menor nivel de desigualdad del país y el tercer ingreso per cápita más alto, por encima de ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

Los datos fueron divulgados junto con el informe nacional de pobreza monetaria correspondiente a 2025, que mostró una reducción de estos indicadores en Colombia. Según el DANE, la pobreza monetaria nacional pasó de 31,8% en 2024 a 28% en 2025, mientras que la pobreza extrema descendió de 11,7% a 9,6%.

PUBLICIDAD

En el caso de Manizales, la incidencia de pobreza monetaria se ubicó en 13,2%, la más baja entre las ciudades capitales evaluadas por la entidad. El indicador presentó una reducción de 3,5 puntos porcentuales, al pasar de 16,7% en 2024 a 13,2% en 2025.

La pobreza monetaria extrema también registró una disminución. El indicador pasó de 3,1% a 2,5%, una reducción de 0,6 puntos porcentuales, ubicando nuevamente a la ciudad en el primer lugar nacional en esta medición.

PUBLICIDAD

Según el informe del DANE, mientras Manizales registró una incidencia de pobreza monetaria de 13,2%, el promedio nacional fue de 28%, cifra que equivale a cerca de 14,4 millones de personas en condición de pobreza en Colombia. Por su parte, la pobreza extrema afectó a aproximadamente 4,97 millones de personas en el país durante 2025.

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, destacó los resultados entregados por la entidad estadística y señaló que la ciudad mantuvo los mejores indicadores del país en varias de las mediciones sociales y económicas.

“Este año, otra vez, somos la ciudad con menor pobreza monetaria, pero vale la pena decir que bajamos 3,5 puntos porcentuales en pobreza monetaria. También somos la ciudad de Colombia con menor pobreza monetaria extrema del país, quedando en 2,5%. Y el tercer dato clave es la desigualdad. Este año tenemos la menor desigualdad de Colombia, con un coeficiente de Gini de 0,436”, afirmó el mandatario.

La ciudad registró una caída de 3,5 puntos porcentuales en pobreza monetaria y de 0,6 puntos en pobreza extrema durante 2025. - crédito Alcaldía de Manizales
La ciudad registró una caída de 3,5 puntos porcentuales en pobreza monetaria y de 0,6 puntos en pobreza extrema durante 2025. - crédito Alcaldía de Manizales

Manizales registró el menor nivel de desigualdad entre las capitales

Otro de los indicadores destacados en la medición corresponde al coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos. En una escala entre cero y uno, los valores más cercanos a cero representan una distribución más equitativa.

De acuerdo con los resultados del DANE, Manizales obtuvo un coeficiente de Gini de 0,436, el más bajo entre las 23 capitales incluidas en el estudio. La cifra representa una reducción de 0,028 puntos frente al año anterior.

A nivel nacional, el indicador también mostró una disminución. El coeficiente de Gini pasó de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025, uno de los descensos más importantes de los últimos años.

La directora del DANE, Piedad Urdinola, explicó que la reducción de la pobreza estuvo asociada principalmente al incremento de los ingresos disponibles de los hogares y, en menor medida, a procesos de redistribución de recursos.

La entidad también señaló que los ingresos crecieron con mayor intensidad en los sectores de menores recursos. Mientras los hogares pertenecientes al quintil de menores ingresos registraron un aumento de 11,8%, en el quintil de mayores ingresos el incremento fue de apenas 0,5%.

Una pareja recoge alimento del suelo en el Mercado Central de frutas y verduras el 31 de agosto de 2020, en la localidad de Tapiales, en el Gran Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Una pareja recoge alimento del suelo en el Mercado Central de frutas y verduras el 31 de agosto de 2020, en la localidad de Tapiales, en el Gran Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El ingreso per cápita de Manizales superó al de Cali, Barranquilla y Bucaramanga

La medición del DANE también mostró que Manizales alcanzó un ingreso per cápita promedio de $1.708.281 mensuales, ubicándose en el tercer lugar nacional.

La ciudad solo fue superada por Bogotá y Medellín, mientras que quedó por encima de otras capitales como Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

El gerente de InfiManizales, José Fernando Olarte, señaló que el resultado está relacionado con el comportamiento del empleo y la actividad económica de la ciudad.

“Somos la ciudad solamente superada por Bogotá y Medellín con el mejor ingreso per cápita. Tenemos mejor ingreso per cápita que ciudades como Cali, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga. Ese resultado está respaldado por el crecimiento que hemos tenido en empleo, por las oportunidades que se están brindando, por el desarrollo comercial y empresarial, factores que han impactado positivamente la reducción de la pobreza y la desigualdad”, afirmó.

A nivel nacional, el ingreso promedio por persona alcanzó los $1.281.590 mensuales, un incremento de 9,6 % frente a 2024. Sin embargo, persisten diferencias importantes entre las áreas urbanas y rurales. Mientras en las cabeceras municipales el ingreso promedio fue de $1.492.582 por persona, en los centros poblados y zonas rurales se ubicó en $568.071.

Más de 1,7 millones de colombianos salieron de la pobreza en 2025

El informe del DANE indicó que aproximadamente 1,7 millones de personas dejaron de ser pobres durante 2025, mientras que cerca de un millón salió de la pobreza extrema.

El Tiempo precisó con los datos de la entidad, que una persona fue considerada pobre si contó con menos de $482.041 mensuales para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de la pobreza extrema, el umbral se ubicó en $236.580 por persona al mes.

Para un hogar de cuatro integrantes, esto significa que se requerían ingresos superiores a $1,93 millones mensuales para superar la línea de pobreza y más de $946.320 para dejar atrás la pobreza extrema.

Temas Relacionados

pobreza monetariaIngreso per cápita ManizalesDesigualdadpobrezaManizalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026

Resultado Lotería del Cauca hoy 13 de junio

Como cada sábado, aquí están los números de la suerte del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultado Lotería del Cauca hoy 13 de junio

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del sábado 13 de junio

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del sábado 13 de junio

“Lo hice”: Petro celebró reducción de desigualdad y acusó a Uribe y Duque de llevar a Colombia por “el camino de la muerte”

El presidente afirmó que cerca de seis millones de colombianos salieron de la pobreza durante su gobierno y cuestionó a los medios de comunicación y las redes sociales por, según él, influir en la opinión pública y distorsionar la percepción sobre los resultados de su administración

“Lo hice”: Petro celebró reducción de desigualdad y acusó a Uribe y Duque de llevar a Colombia por “el camino de la muerte”

Hallan quirófanos clandestinos en casas y peluquerías de Barranquilla: cerraron ocho centros estéticos

Las autoridades advirtieron que en los establecimientos intervenidos se practicaban liposucciones, lipólisis láser y otras intervenciones estéticas sin cumplir las condiciones exigidas por la ley

Hallan quirófanos clandestinos en casas y peluquerías de Barranquilla: cerraron ocho centros estéticos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Laura Tobón reveló si quiere dar a luz un niño o una niña: “Por mí, que sea una familia gigante”

Laura Tobón reveló si quiere dar a luz un niño o una niña: “Por mí, que sea una familia gigante”

Sofía Vergara no escatimó los elogios para Cristiano Ronaldo: esto dijo la actriz sobre su físico

Shakira se sumó al ‘trend’ de “Dai Dai” en la antesala del regreso de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Shakibecca se pronunció ante los rumores de que reemplazó a Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

Deportes

La República Democrática del Congo no quiere pensar en la Selección Colombia: esto dijo su técnico

La República Democrática del Congo no quiere pensar en la Selección Colombia: esto dijo su técnico

Millonarios le daría un vuelco a su nómina para el segundo semestre de 2026: tendría lista otra baja

La historia de la disputa legal que perdieron leyendas de la selección Colombia con una entidad bancaria

‘Dai Dai’ de Shakira fue elegida como la mejor canción de los mundiales, según una reciente encuesta

Atlético Nacional acabaría con todo por el fracaso en la Liga BetPlay: despediría a pieza clave en los últimos títulos