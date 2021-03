Gobierno nacional anuncia nuevas medidas restrictivas contra el covid-19

FILE PHOTO: Elderly citzens wait in line to receive the Sinovac's CoronaVac coronavirus disease (COVID-19) vaccine during the mass vaccination program for the elderly people at Movistar Arena in Bogota, Colombia March 9, 2021. Picture taken March 9, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

El presidente de la República, Iván Duque, anunció un paquete de medidas para evitar un nuevo incremento de contagios de covid-19 en Colombia. Según señaló, “tuvimos una reunión con el comité de expertos epidemiológicos, donde se evaluaron las condiciones en distintos lugares del país. Por lo tanto, en las próximas horas estaremos emitiendo una circular conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior donde se hacen las siguientes precisiones”:

“Hoy en Colombia estamos avanzando en la vacunación, pero tenemos que ser claros, acá se necesita combinar las medidas farmacológicas y no farmacológicas” dijo el presidente Duque al respecto, señalando que dichas decisiones tienen vigencia desde el 26 hasta el 29 de marzo y desde el 31 de marzo hasta el 5 de abril.

De igual forma, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, señaló que, “necesitamos tener una medida que busque controlar la posibilidad del crecimiento de un pico en los próximos días, situación que seria bastante critica y que afectaría a toda la población colombiana”.

La preocupación surge luego de que se detectaran importantes incrementos en la cantidad de contagios diarios en algunos territorios, como Medellín, donde la ocupación de UCI ya se ubica sobre el 80,1 por ciento; Santa Marta y otras ciudades de la costa, “donde vemos un pico que se ha venido generando muy relacionado con la realización de carnavales, de fiestas no autorizadas”, dijo Ruiz, señalando que la ocupación en la capital del Magdalena está en el 61 por ciento.

Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, señaló que se trata de un total de nueve instrucciones para mandatarios locales, incluyendo las dos ya mencionadas.

Las otras, dijo, incluyen la prohibición de eventos de carácter público que provoquen aglomeración de personas, la apertura de discotecas y lugares de baile y “como lo mencionaba el ministro de Salud, es muy importante reforzar todas las medidas de control para evitar la realización de fiestas y reuniones que son sitios o focos de contagio”. Lo anterior, incluye todo tipo de celebración presencial.

Adicionalmente, señaló que los municipios que tengan una ocupación de UCI superior al 80 por ciento “podrán limitar el funcionamiento, o establecer los horarios de operación de playas, malecones y lugares como plazoletas”.

En cuanto a Semana Santa, el ministro Ruiz emitió mensajes adicionales como evitar todas las visitas a familiares no convivientes, ya que “las personas que llegan de otra ciudad a visitar a un familiar tienen una probabilidad muy alta de llevar el contagio”. No obstante, si el viaje es inevitable, se recomienda no pernoctar en casas de familia sino en hoteles con protocolos de bioseguridad.

Sobre los tradicionales viajes vacacionales de Semana Santa se pronunció el presidente Duque, quien señaló que “es cierto, tenemos ya una reactivación de turismo, hagámoslo responsablemente, sin aglomeración, compartiendo con el tapabocas si es que ya tenemos ese paquete turístico comprado. De lo contrario, tratemos de aprovechar esta Semana Santa para el recogimiento, para estar dentro del hogar”. Por ello, anunció que se permitirá el tránsito de vehículos durante el plan retorno tras la semana mayor.

Finalmente, Ruiz señaló que “la Semana Santa no puede ser una excusa para relajarnos”. En ese sentido, explicó que se puede asistir a los lugares de culto como templos e iglesias, pero se recomienda no hacer procesiones y mantener el distanciamiento físico.

