Corte IDH ordena al Estado colombiano proteger de inmediato la vida e integridad de la periodista Jineth Bedoya

Jineth Bedoya Periodista.

Este 24 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una resolución de adopción de medidas provisionales en el caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, y ordena al Estado colombiano la implementación, de forma inmediata, de todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las presuntas víctimas Jineth Bedoya Lima y Luz Nelly Lima.

La Corte acordó que el Estado debe adoptar inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos de Bedoya y Lima, presuntas víctimas dentro del presente caso ante la Corte.

“Requerir al Estado que dé participación a las beneficiarias en la planificación e implementación de estas medidas de protección y que, en general, las mantenga informadas sobre el avance de su ejecución”, informó la CIDH.

Así mismo que se presente la información actualizada a la Corte sobre las medidas de protección que fueron adoptadas a favor de las personas mencionadas en el punto resolutivo 1, a más tardar el 9 de abril de 2021.

El tribunal internacional pide que representantes de las presuntas víctimas que presenten sus observaciones dentro de un plazo de diez días a partir de la notificación del referido informe del Estado solicitado en el punto resolutivo 3, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dicho informe del Estado dentro de un plazo de diez días a partir de la recepción de las observaciones de las representantes.

Jineth Bedoya rechazó el perdón que le ofreció el Gobierno nacional: “Fue como una bofetada”

Durante la audiencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adelantó la investigación sobre el caso de Jineth Bedoya, por la violación que sufrió por parte de paramilitares en el año 2000, el Estado colombiano reconoció fallas en el proceso de reparación de la periodista y le pidió perdón tanto a ella como su madre por la negligencia durante todo el tiempo desde que inició el proceso.

El abogado Camilo Gómez, quien lidera el equipo de defensa de la nación, intervino en la audiencia y aceptó la responsabilidad del Estado para adelantar una investigación penal integral, así como expresó perdón institucional a Jineth Bedoya y su madre Luz Nelly Lima.

“Colombia es un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y pone la cara ante la víctima para reconocer los errores que correspondan a los hechos enmarcados en el expediente. Por esto, a nombre del Estado colombiano reconozco la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima, al recaudar 12 reclamaciones, y le pide perdón a Jineth Bedoya por estos hechos y los daños que le causaron”, afirmó Gómez en la audiencia.

Sin embargo, Jineth Bedoya rechazó las declaraciones del Estado colombiano y aseguró que es lamentable que, además de la re victimización por la que pasó, no hayan aceptado responsabilidad por el deber de prevenir los delitos sexuales que sufrió.

“Ese perdón parcial que ofreció el Estado colombiano hoy es una bofetada más. Reconocer, solamente que en 12 ocasiones me hicieron declarar mi violación, que efectivamente no hay investigación por las amenazas, y que no admiten las reparaciones que he presentado es como esos casos que yo denuncio todos los días donde el marido golpea a la mujer y al otro día le dice perdóname, estaba de mal genio”, aseguró Bedoya.

La periodista confirmó que no aceptará ningún tipo de solución amistosa con el Gobierno, esto porque luego de que Camilo Gómez, director de la Agencia Defensa Juridica del Estado (Andje), se retirara de la audiencia días atrás, el funcionario envió una carta a la periodista en la que justificaba su postura. En el documento, el hombre aseguró que rechaza los hechos violentos denunciados y que espera llegar a un acuerdo amistoso.

