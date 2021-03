¿Quién es el general (r) Leonardo Gallego? señalado autor intelectual del crimen contra Jineth Bedoya

La periodista Jineth Bedoya denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al general (r) Leonardo Gallego de estar detrás del crimen del que fue víctima en el 2000, según ella varios testimonios de paramilitares habrían confirmado esta información.

Según la periodista, dese la cárcel Modelo funcionaba una oficina del paramilitarismo en donde se pactaban varios negocios.

“Varios testimonios señalan que él (Gallego) se reunía en alta seguridad de la cárcel La Modelo con los jefes paramilitares recluidos ahí y que parte del armamento que se movía por allí era manejado por esos integrantes de al Policía. No quiero hablar de la Policía como institución porque la respeto y porque para mí es claro que fueron algunas personas”, agregó la periodista a Blu Radio.

¿Quién es el general (r) Leonardo Gallego?:

Gallego ingresó a la Escuela de la Policía Nacional el 7 de enero de 1971, allí inició su carrera en las fuerzas armadas y el 30 de marzo de 1994 fue ascendido al grado de Coronel, bajó este ascenso fue promovido para dirigir la sección de Antinarcóticos de la Policía Nacional en donde permaneció hasta el 20 de noviembre de 1999, ese puesto lo abandonó para convertirse en el director de la Dijín.

Posteriormente fue Comandante de la policía en Medellín en donde se encargó de liderar las operaciones ‘Orión’ y ´Mariscal’, que pretendían recuperar las comunas de la ciudad de los delincuentes, sin embargo, estas acciones fueron sancionadas por la Procuraduría por una grave violación a los derechos humanos.

“La Fuerza Pública se excedió en el uso de la fuerza, ya que detuvieron indiscriminadamente civiles, no hubo una disciplina de fuego, se presentó un cruce indiscriminado de disparos sin tomarse las medidas para preservar y proteger los derechos de la población civil que habitaba el lugar de los hechos y se violó el principio de distinción por cuanto no se distinguió entre combatientes y no combatientes”, se explicó en el fallo de la Procuraduría.