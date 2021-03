Lluvias en Cali no dan tregua, 135 familias afectadas durante el puente festivo

135 familias quedaron afectadas durante el puente festivo

La temporada de lluvias no ha dado tregua a los habitantes más vulnerables de Cali, el puente festivo dejó un balance poco alentador, 135 familias quedaron afectadas por las fuertes inundaciones y 20 barrios se inundaron, esto debido a que la madrugada del puente festivo no paró de llover en toda la madrugada. El secretario de Gestión de Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, explicó que las emergencias ocasionadas se dieron porque un aumento de lluvias así no se había visto nunca en la ciudad.

“Se produjeron a partir de la generación de 116 milímetros de lluvia, que es más de las lluvias que deben caer en el segundo mes de mayor pluviosidad de Cali, eso es prácticamente un diluvio que fue lo que sentimos desde el amanecer del lunes festivo. Seguimos activados con líderes en cada una de las comunas afectadas”, comentó el Secretario a El Pais de Cali.

Además, el funcionario confirmó que por las mediciones hechas por parte de los expertos, la ciudad tendrá que pasar por esta calamidad durante 40 días más.

Por su parte, Manuel Molina, uno de los afectados por las fuertes lluvias en el sector de Siloé, describió a El País el momento como aterrador, cuando vio cómo se derrumbaba un barranco sobre las casas de la zona,

“Yo vi los árboles moviéndose bastante y estaba lloviendo fuerte y dije desde que se muevan esos árboles es porque se va a venir ese barranco, al momentico se vino todo. El agua bajaba como un río, salí y les grité -a los vecinos- que salieran todos, así uno salga sin nada; el susto fue tremendo. Mi casa está con hierro bueno, pero hay casas afectadas, la de arriba, por ejemplo, la pared se partió y los baños los tumbó. Estamos sacando el barro y las ramas que quedaron”, comentó Molina.

Debido a la calamidad, el secretario de Gestión de Riesgo confirmó que ya se adecuó en la Institución Educativa Juana Caicedo y Cuero con el apoyo de la Unidad Nacional de Riesgo, y los organismos de socorro, albergues para ubicar durante esta semana a las familias que están en zonas de alto riesgo.

“Deben evacuar, los suelos están saturados de agua, tenemos cuatro días sistemáticos de precipitaciones, por eso es muy importante que canalicemos el agua y evacuemos para evitar otra emergencia”, aseguró Zamorano.

En la institución se dispusieron 70 camarotes para una capacidad de 140 camas inicialmente, con ellas varios kits de alimentación, aseo y un equipo psicosocial para ayudar de manera emocional a las familias. También se contó con 500 colchonetas, cobijas, mercados, que donó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para complementar los albergues, además de los protocolos de bioseguridad para evitar nuevos contagios de covid.

Ya fueron trasladadas al lugar al menos 15 familias de las comunas 18 y 20 de la ciudad.

Lluvias en el barrio San Francisco, Siloé, en Cali

De acuerdo con el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se decretó la alerta naranja en Cali para mantener activos los protocolos de emergencia y hacer monitoreo permanente de los caudales y las zonas afectadas, de cara a las lluvias que podrían continuar durante los próximos días.

Los reportes de los equipos de emergencia indican que, al menos cuatro quebradas: Guarrús, La Cristalina, Isabel Pérez y Pila Seca, se han desbordado, ocasionando afectaciones a las zonas norte, centro y sur de Cali.

Según el organismo de emergencia, además de las afectaciones en el barrio Siloé, en la calle 5 y la autopista suroriental se presentó el colapso del alcantarillado y el agua cubrió las vías, a lo que se suman caída de árboles, remoción en masa e inundaciones en otras zonas de la ciudad.

Y de acuerdo con El País, los desbordamientos de agua también presentaron en las zonas de Carrera 1 con Calle 52, la Calle 10 con 56 y 66, la Calle 9 con 50 y la Carrera 50 con 16.

