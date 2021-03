Más de 2.5 millones de vehículos se movilizaron este puente festivo en Colombia

Foto de archivo. Vehículos y autobuses son vistos durante la hora pico, luego de que el Gobierno permitiera a ciertos sectores reanudar actividades en medio de la pandemia de coronavirus en Bogotá, Colombia, 11 de mayo, 2020. REUTERS/Luisa González

Durante este puente festivo de San José la Policía de Tránsito y Transporte reportó, hasta la noche del lunes, la movilización de 2′515.400 automóviles en las vías del país. Para esta fecha se esperaba que salieran al menos dos millones de carros, teniendo en cuenta que es el tercer lunes festivo del año. Hace un año para esta misma fecha en Bogotá y algunas partes del país se estaban llevando algunos simulacros de cuarentena, antes de la decretada por el presidente Iván Duque.

En Cundinamarca 879.074 vehículos salieron y entraron, por su parte, Bogotá tuvo 496.861 en el mismo flujo. Las autoridades reportaron que hubo una reducción del 66 por ciento en la accidentalidad en carreta, 34 por ciento menos en mortalidad y 89 por ciento menos que en 2020, conoció Caracol Radio.

La Policía desplegó este fin de semana del 20 al 22 de de marzo, 130 mil hombres y mujeres para cuidar las vías y, principalmente, prevenir aglomeraciones o fiestas clandestinas del país. También se dieron 1.724 comparendos a nivel nacional por infringir las normas de tránsito, de los cuales 314 se dieron por revisión técnico-mecánica; 630 por no tener la licencia de conducción; 350 por andar en moto sin respetar las normas; 182 por no tener SOAT; 77 por adelantar en zona no demarcada y 171 multas por transporte informal, afirmó Caracol Radio.

La Policía reportó 86 pruebas de embriaguez positivas de las 5.580 que se hicieron en todo el país, siendo Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga las ciudades con más controles. Por incumplir medidas sanitarias contra el covid-19, Bogotá tiene 122.712 comparendos, Medellín 30.596 y Cali 27.141 en lo que lleva el país en medio de la pandemia.

En Barranquilla se impartieron 1.100 comparendos por reuniones sociales y fiestas clandestinas que lograron intervenir las autoridades, recogió El Heraldo. Según el general Diego Hernán Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, capturaron a 73 personas atrapadas en flagrancia por varios delitos. Ocho ciudadanos fueron detenidas por orden judicial pro concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes y 191 fueron trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por haber violado el código de Policía. Finalmente, 19.103 carros salieron de Barranquilla.

El tercer pico

De cara a la Semana Santa que va del 28 de marzo 4 de marzo, las autoridades de salud de Colombia advierten que se deben tomar las medidas preventivas para evitar que durante dicha celebración religiosa, el país se enfrente a un tercer pico de la pandemia. Esto, después de que en el último reporte del Ministerio de Salud, aumentaran los casos y decesos, por cuenta del nuevo coronavirus.

El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, aseguró en la última emisión de Prevención y Acción que, al analizar las últimas pruebas de covid-19 en Colombia, evidenció mayor positividad y, de nuevo, la ocupación de camas UCI en el país volvió a incrementarse.

Además, exhortó a los ciudadanos a evitar aglomeraciones durante las próximas semanas con el fin de evitar que el país enfrente una nueva alerta sanitaria y “evitar que volvamos a ver el inicio de una nueva curva de contagio”, como la que atravesó Colombia a mediados del 2020 e inicios de este año.

“Estamos preocupados por el incremento de casos en el país, tenemos hoy una mayor positividad, y un leve incremento en la ocupación general de unidades de cuidados intensivos”, aseguró el viceministro, y por eso hizo un llamado a toda la ciudadanía, para que no se olvide de todas las medidas preventivas, ya que aseguró que “es momento de aplicarlas fuertemente para disminuir y evitar que volvamos a tener un inicio de la curva de contagios”.

SIGA LEYENDO