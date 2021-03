En video: Frank Fabra le dio una cachetada a uno de sus compañeros de Boca Juniors y es blanco de críticas

Frank Fabra, blanco de las críticas por su encontronazo con Carlos Izquierdoz. Pool via REUTERS/Alejandro Pagni

Boca Juniors vivió una noche de pesadilla ante Talleres de Córdoba, en el marco de la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional. El conjunto ‘xeneize’ perdió el juego que se disputó este domingo en La Bombonera por 2-1 y se quedó estancado en nueve puntos, seis menos que el líder del grupo B, Vélez Sarsfield.

El bajo rendimiento de los futbolistas del cuadro ‘azul y oro’ fue uno de los causantes de la derrota y dentro del grupo de los más señalados estuvo el colombiano Frank Fabra, quien firmó una presentación pálida y, además, fue protagonista de un hecho bochornoso en el que agredió a un compañero. El defensor Carlos Izquierdoz le hizo un fuerte reclamo y el cafetero reaccionó dándole una cachetada que quedó registrada por las cámaras del estadio.

Frank Fabra y su fuerte encontronazo con Carlos Izquierdoz

Su actitud reprochable lo convirtió en blanco de las críticas de los aficionados, quienes se despacharon en su contra a través de las redes sociales. “Ya estoy cansado de tipos como Fabra en Boca. Lo que hizo ante Talleres es inadmisible”, “Y ya van varias embarradas. Varias de este tipo. Fabra está en Narnia, es uno de esos muchachos que no saben que juegan en un club grande” y “El muchachito de Fabra no puede jugar más en Boca, no se a quién convenció este maleducado. Qué falta de respeto con sus compañeros y con la institución”, fueron tres de los cuestionamientos de los hinchas molestos.

El diario Olé hizo la evaluación del compromiso, desde la parte futbolística, pero no dejó a un lado el percance con su colega de la línea posterior. “Empezó con algunos errores, uno de ellos terminó en un remate de Fragapane que pasó cerca. La pasó muy mal con Valoyes. Izquierdoz le recriminó algo, le gritó y él le pegó un manotazo”, reseñó el medio especializado y le otorgó una calificación de tres puntos, sobre diez, a su actuación.

A pesar de las críticas, por bajo rendimiento como el que demostró en las semifinales de la Copa Libertadores 2020, que se disputaron a inicio de este año como consecuencia de la pandemia, y comportamientos reprochables como el de este fin de semana, Frank Fabra sigue siendo uno de los hombres de confianza del entrenador Miguel Ángel Russo. El futbolista colombiano ha disputado los seis compromisos del inicio del campeonato doméstico y, hasta el momento, ha firmado tres asistencias.

El jugador de 30 años tiene un valor en el mercado de fichajes de 2.2 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Esta cifra le permite ser el decimoséptimo futbolista más valioso del plantel del conjunto ‘azul y oro’ y ocupar la casilla 60 del universo de colombianos en el planeta fútbol, pero está lejos del tope que alcanzó en mayo de 2018, cuando estaba avaluado en 6 millones de euros.

El próximo fin de semana, Boca Juniors volverá a escena en el ámbito local, cuando enfrente a Independiente de Avellaneda, en calidad de visitante, con el objetivo de volver al triunfo, tras dos partidos sin conseguirlo, con saldo de un empate y una derrota. Después, recibirá a Defensa y Justicia, en el inicio de abril, por la jornada ocho del certamen.

