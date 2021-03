Carolina Cruz mostró las cunas de su recién nacido y dejó a sus seguidores con la “boca abierta”

Carolina Cruz, por medio de su cuenta de Instagram, compartió un tierno momento entre Matías Palomeque, su hijo mayor, junto a Salvador, su hijo de pocos meses de vida. Foto: Redes

El pasado 19 de marzo, se acabó la espera para una de las parejas más influyentes de la farándula colombiana. Carolina Cruz y Lincoln Palomeque ya tienen en sus brazos a su segundo hijo, Salvador Palomeque Cruz. Semanas después del nacimiento, la presentadora compartió la primera foto del rostro del pequeño, minutos después del parto y recientemente reveló que su recién nacido usaría la misma cuna que su primogénito.

Pues bien, al parecer sus palabras fueron malinterpretadas por sus seguidores, quienes la criticaron y aseguraron que la presentadora era una “desalmada” al no dejar que Salvador durmiera con sus padres. Esto fue lo que impulsó a la exreina a contar que su hijo no solo tendría una cuna, sino que para la sorpresa de muchos tendría dos, además de una cama, en donde se infiere dormirá cuando esté más grande.

Después de que Cruz reveló el rostro de Salvador al mundo, se le ha visto subiendo periódicamente historias de Instagram interactuando con él. Sin embargo, los fanáticos de la famosa pareja se enternecieron por la última publicación de la también modelo y empresaria: su hijo mayor, Matías Palomeque, le dio un tierno beso a su recién nacido.

Incluso, la presentadora confesó que se encuentra conmovida con su primogénito por los actos de ternura con su nuevo hermano.”Este muñeco me ha sacado todas las lágrimas de sensibilidad y ternura al ver lo especial que es con Salvador”, expresó la caleña por medio de sus historias en la red social.

Las dificultades de sus dos embarazos

Durante la gestación de Salvador, la empresaria tuvo que ser llevada bajo altos cuidados debido a las complicaciones de salud que ha tenido a la hora de ser mamá. Un problema con su útero hizo que debiera estar bajo reposo y sin hacer mayores esfuerzos por su salud y la de su bebé.

Luego de tener a Matías, su primer hijo, Carolina perdió a su segundo bebé, situación que hizo que sus posibilidades de ser mamá nuevamente fueran complicadas.”Recibo mensajes a diario de mujeres disfrutando su embarazo al igual que yo, otras muy tristes por no estarlo y unas más tratando de lograrlo, en el proceso, con cambios, perdidas, intentos y muchas veces con poca Fe. A todas las entiendo porque he vivido todos los procesos y DIOS nos ha premiado con este regalo llamado Salvador, el que viene a Salvar”, escribió Carolina en sus redes sociales, y acompañó el mensaje con una foto de la ecografía de su segundo bebé.

La exreina de belleza comentó que sus dos embarazos han sido muy distintos y que el segundo, particularmente, fue un poco más difícil de sobrellevar. La presentadora, que hoy en día tiene 41 años, confesó que fue difícil para ella estar en total reposo, pues se define a sí misma como una mujer activa.

“Me prohibió hacer ejercicio, no puedo hacer pilates, no puedo hacer yoga, no puedo cargar a Matías, no puedo sentarme en el piso, no puedo hacer esfuerzos, tengo que tratar de estar lo más tranquila posible”, manifestó Cruz, mientras estaba embarazada, respecto a las instrucciones de su ginecólogo.

Sin embargo, de manera saludable, la figura pública dio a luz a Salvador el pasado mes de febrero. El anuncio lo hizo Palomeque, días después del nacimiento, en su cuenta oficial de Instagram. “Hace unos días llegó Salva, estamos felices y agradecidos con Dios porque todo salió perfecto, en estos momentos donde la salud es lo mas importante, Dios te bendiga siempre hijo”, expresó, junto a una foto de la mano del menor.

