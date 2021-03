Yina Calderón atacó a Yeison Jiménez y esto fue lo que el cantante le respondió

Yina Calderón y Yeison Jiménez. Fotografías de redes sociales.

Yina Calderón es una de las influenciadoras que más generan impacto en redes sociales debido a su estilo de vida polémico, que en ocasiones ha involucrado disputas con otras celebridades. Esta vez, el revuelo lo desató un comentario que Calderón hizo sobre el cantante Yeison Jiménez, a quien se refirió como “muy creído”, después de haber coincidido con el artista en un lugar público el pasado viernes 19 de marzo.

La ex “Protagonista de Novela” envió un consejo al cantante de música popular, diciéndole que podría ser más sencillo y que recordara el lugar de donde venía, ya que la influenciadora piensa que la fama cambió al artista. La opinión de la también empresaria fue acogida por varios cibernautas que incluso criticaron a Jiménez en sus algunas de sus publicaciones en su cuenta de Instagram.

Precisamente eso fue lo que impulsó al cantante a pronunciarse ante lo ocurrido, y aseguró que todo fue un mal entendido que terminó en “chismes” innecesarios. De hecho señaló que sería la única vez que pronunciaría ante los hechos, para aclarar lo ocurrido.

“Llegué a un sitio donde me dejaron en el segundo piso porque estaba muy lleno. Subió ese muchacho y me dijo que bajara a cantar a Yina, pero le dije que no podía hacerlo. Entonces me dijo que tenía que hacerlo porque era Yina y le dije que no podía. Ella subió y me saludó, para después decirme que lo había tratado mal”, contó el artista en respuesta a uno de los comentarios de los usuarios.

Incluso, el artista indicó que le preguntó al amigo de Calderón si efectivamente había sido verdad que lo había tratado mal, pero manifestó que esta persona, de quien no se conoce su nombre, dijo que no delante de la influenciadora. Asimismo, el cantante aseguró que no es su obligación cantar en frente de una persona famosa.

“No es mi obligación TENER que cantarle a alguien porque sea generador de contenido o algo así. Luego le di las gracias a ella porque he visto que escucha mi música y ya se fue. Pero despierto con este chisme; menos mal había varias personas conmigo y todos salimos de una cena, así que nadie estaba borracho. Todo lo demás que están diciendo es mentira”, añadió Jiménez.

Los rumores de romance entre Yeison Jiménez y Esperanza Gómez

Influenciadores y famosos han puesto de moda la opción de preguntas en sus historias de Instagram, donde dejan que sus seguidores hagan afirmaciones sobre diferentes aspectos de su vida, a lo que responden asegurando si es una afirmación falsa o verdadera.

El cantante de música popular Yeison Jiménez no se resistió a la nueva tendencia de las redes sociales y dejó que sus seguidores le hicieran preguntas e hicieran suposiciones sobre su vida, para luego él responder todo con la verdad. Sin embargo, aunque habló con sus seguidores sobre sus empresas, las ganancias como artista y su vida personal revelando información, una de sus respuestas dejó a los usuarios de las redes sociales con más dudas que antes.

“¿Tu fantasía es Esperanza Gómez?”, le preguntó uno de los seguidores que interactuaron con la actividad del artista. Jiménez, conocido por interpretar la canción ‘Maldita traga’, respondió con un vídeo en el que se le ve junto a la actriz porno, mientras se bajan de una camioneta y entran a lo que parece un parqueadero privado, tomados de la mano.

Esperanza Gómez y Yeison Jiménez entrando a supuesto motel

Luego de publicar el video, la actriz le preguntó: “¿por qué no me etiquetaste? Besitos”, a lo que él artista le respondió con risas y asegurándole que muchos de sus seguidores le estaban pidiendo que mostrara más videos de ese día.

Otros usuarios de la red social aseguran que si Yeison Jiménez tiene ese video, que parece captado sin que él se dé cuenta es porque se trata de una publicidad para un próximo video musical en el que estará presente la actriz porno. Esta opinión está tomando fuerza entre los seguidores del artista que le piden a Jiménez que sea lo que sea, una relación o un nuevo video musical, publique más videos junto a Gómez.

