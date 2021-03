Kika Nieto se recupera de la extracción de un tumor y está a la espera de los resultados.

Foto: @kika_nieto

Cinco días después de que le extrajeran un tumor en su seno izquierdo, la influenciadora Erika Nieto, más conocida en Kika Nieto, confirmó este 21 de marzo que ya se encuentra en su casa en Bogotá y se recupera satisfactoriamente. Durante la operación a la que fue sometida la creadora de contenido le quitaron una masa de aproximadamente dos centímetros que, según contó en días previos, le dolía y le impedía ejecutar movimientos cotidianos.

“Creo que la recuperación ha sido progresiva y muy rápida. El primer día fue asquerosisimo, el segundo dia mas o menos, el tercer día estaba mejor y el cuarto día me sentía tres veces mejor que el día anterior. La verdad estoy bastante bien y siento que puedo moverme, obvio con cuidado. Tengo que cuidarme, pero ya no tengo dolor, que es lo importante”, dijo Kika a través de sus historias de Instagram, red en la que tiene más de cuatro millones de seguidores.

La operación de la influenciadora fue realizada por Javier Soto, un cirujano plástico experto en reconstrucción mamaria que es amigo de Nieto desde hace más de dos años. Este mismo médico fue quien operó a la influenciadora en 2018, cuando decidió realizarse un procedimiento para modificar el aspecto de su nariz.

Soto tiene su consultorio en Cartagena (Bolívar), por lo que Nieto y su esposo, el también influenciador Santi Maye, viajaron hasta esa ciudad el 16 de marzo. Los seguidores de la creadora de contenido se preocuparon por la rapidez con la que Kika decidió tomar un avión para volver a Bogotá, pero ella explicó que lo hizo porque se sentía bien y tenía permiso del médico.

“La verdad yo compre el tiqurte de regreso teniendo en cuenta que si no me sentia bien lo cambiaba y me quedaba mas tiempo, pero en realidad me he sentido bien”, aseguró.

Ahora lo que le queda a la influenciadora es guardar reposo para recuperarse de la cirugía, mientras espera los resultado de la biopsia que le practicaron. Ella cree que el tumor era benigno, por lo que se ha mostrado calmada en sus redes sociales.

La masa que tenía Nieto fue hallada a finales de diciembre del año pasado. Ella empezó a sentir dolor en su seno izquierdo y lo asoció a síntomas comunes que experimentan las mujeres antes de la llegada del periodo menstrual. Una vez tuvo su ciclo, el dolor persistía, por lo que decidió consultar un médico que le ordenó realizar una ecografía en la que se evidenció que tenía el tumor.

Nieto aseguró que lloró apenas recibió la noticia y se preocupó porque en su familia hay antecedentes de cáncer. Ella dijo en su video que había leído que esta enfermedad puede ser hereditaria, por lo que inmediatamente consultó a los especialistas para determinar si se trata de un tumor benigno o maligno.

Un médico general, un mastólogo y un cirujano consultados por Kika coincidieron en que, por el aspecto de la masa, la probabilidad era que esta no representara un peligro para su salud. Sin embargo, el tumor ha crecido rápidamente y le está generando molestias más relevantes a la influenciadora.

“Al principio no me dolía, pero hoy en día el tema es muy diferente. Me duele todo el tiempo y mi calidad de vida es diferente porque no puedo hacer las cosas que hacía antes. Ya no me puedo lavar el cabello sola, no puedo hacer ejercicio, ni siquiera puedo agarrar un vaso en la cocina con mi brazo izquierdo porque no lo puedo levantar”, contó la influenciadora, a través de un video de Youtube, mientras ejemplificaba con su brazo derecho los movimientos que no podía hacer.

Ante este caso, los especialistas que atendieron a Nieto le propusieron tres alternativas para enfrentar la situación: no hacer nada, extraer la masa o hacerle una biopsia para confirmar que se trata de un tumor benigno, y en caso de que no, determinar qué hacer.

Al final, Kika decidió operarse para así evitar que la masa siga creciendo dentro de su seno y le genere molestias mayores.

