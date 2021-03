Colombia suma otros tres cupos a los Juegos Olímpicos y ya son 34 los deportistas clasificados

Éider Arévalo clasificó a los Juegos Olímpicos. Foto cortesía del Comité Olímpico Colombiano.

La tripulación de deportistas colombianos que representará al país en los Juegos Olímpicos de Tokio, entre julio y agosto de este año, sumó a tres nuevos miembros, los marchistas Diego Juan Pinzón, Jorge Ruiz y Éider Arévalo, quienes lograron las marcas exigidas para asistir al evento y podrán luchar por alcanzar una medalla en el evento.

En las últimas horas, los atletas aseguraron su lugar en las justas, en la Reunión Internacional de Marcha Atlética Dudinska50, en Dudince, Eslovaquia. La satisfacción llegó por partida doble en la prueba de los 50 kilómetros, donde Pinzón y Ruiz brillaron. El primero logró la consigna de estar por debajo de la marca exigida para ser parte de los Olímpicos, de tres horas y 50 minutos, gracias a que detuvo el cronómetro en tres horas, 49 minutos y 46 segundos, mientras que su compatriota dejó un registro de tres horas, 49 minutos y 48 segundos; terminaron en la sexta y séptima posición, respectivamente.

“Estoy muy feliz y agradecido, ya que he trabajado muy duro para poder lograr este objetivo. Inicialmente estaba clasificado por ranking, pero mi intención era hacer el registro mínimo exigido para asegurar el cupo a Tokio. No me cabe la alegría en el cuerpo”, indicó Diego Pinzón, una vez concluida la competencia, en declaraciones consignadas por los canales oficiales del Comité Olímpico Colombiano (COC).

En la modalidad de los 20 kilómetros, Éider Arévalo se llevó los flashes y cruzó la meta luego de una hora, 20 minutos y 24 segundos, tiempo inferior a la hora y los 21 minutos necesarios para firmar su nombre en las justas y un registro que le permitió subir al tercer lugar del podio.

“Esta clasificación a los Olímpicos significa mucho para mí. Le doy gracias a Dios porque hice la marca requerida y estoy listo para el evento. Me sentí muy bien durante el recorrido, aunque los últimos cinco kilómetros fueron difíciles y costó mantener el ritmo. Hubo un momento donde cayó mucha nieve, pero al final logré rematar fuerte en el último kilómetro y sacar ventaja”, indicó en un video que publicó el COC, después de la prueba.

De esta manera, Colombia tiene a seis marchistas en la delegación de 34 deportistas que han clasificado a las justas, hasta el momento; Sandra Lorena Arenas, Sandra Galvis y José Leonardo Montaña ya habían asegurado su clasificación, en la modalidad de 20 kilómetros. En el selecto grupo de los representantes ‘cafeteros’ ya están instalados varios de los referentes del deporte nacional, como la doble medallista olímpica Caterine Ibargüen, Anthony Zambrano y Bernardo Baloyes.

Con la clasificación este sábado 20 de marzo de los marchistas Éider Arévalo, Diego Juan Pinzón y Jorge Ruíz, Colombia llegó a 34 cupos fijos para los Juegos Olímpicos #Tokio2020 🗼, cuando estamos a 124 días de la ceremonia de apertura de las justas deportivas.🇨🇴 pic.twitter.com/0VERs1Qsyc — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) March 20, 2021

Seguir leyendo: