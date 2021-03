Ministro del Deporte anuncia investigación contra los organizadores de la Vuelta al Tolima, por irregularidades en el aplazamiento de la competencia

El ministro del Deporte de Colombia Ernesto Lucena. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

La Liga de Ciclismo del Tolima está en el ojo del huracán por la determinación que tomó, un par de días atrás, de aplazar la Vuelta al Tolima, que estaba programada para disputarse entre el 18 y el 21 de marzo.

“Después de solicitar con antelación los permisos ante las autoridades viales, a la fecha no han sido concedidos, tal y como exige el Instituto de Deportes del Tolima. Le hemos solicitado a la Federación Colombiana de Ciclismo una nueva fecha para el evento, que sería 6,7,8 y 9 de mayo de 2021, con el mismo recorrido planteado inicialmente”, indicó la organización en el comunicado, para explicar las razones del aplazamiento.

Comunicado oficial de la Liga de Ciclismo del Tolima, confirmando el aplazamiento de la Vuelta que debía realizarse del 18 al 21 de marzo. pic.twitter.com/OVTxZEuQxU — FCC (@fedeciclismocol) March 16, 2021

La decisión sorprendió a los aficionados de las bielas, periodistas especializados y al propio ministro del deporte, Ernesto Lucena, quien, en las últimas horas, se pronunció al respecto y no ocultó su malestar. “Queremos aclararle a la opinión pública que el aplazamiento de la Vuelta al Tolima no tiene nada que ver con el Ministerio del Deporte. Esta es una competencia organizada por el departamento, la Liga de Ciclismo del Tolima y la Federación Colombiana, pero sí queremos saber qué fue lo que sucedió; no es posible que el evento se cancele tan solo a horas de su inicio”, expresó Lucena, en un video a través de redes sociales.

El funcionario le pidió claridad a los organizadores, para saber los verdaderos motivos de la determinación que se tomó sobre la competencia, ya que el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) sí dio las autorizaciones pertinentes, y anunció el inicio de pesquisas para conocer más detalles del caso.

“Es incomprensible que justifiquen la decisión con presuntas razones que no son ciertas. Por lo tanto, el Ministerio del Deporte comenzará la investigación y le diremos al país qué fue lo que sucedió con la Vuelta al Tolima. No es posible que jueguen con los sueños y las expectativas de tantos equipos y tantas personas alrededor de este bello deporte”, aseveró.

La competencia hace parte de la lista de eventos del calendario ciclístico que han sido aplazados, afectando a los representantes de la disciplina en el país. Los Campeonatos Nacionales de Ruta, la Vuelta al Valle y la Clásica de Anapoima fueron tres de los que también sufrieron consecuencias y se mantienen en vilo, con la esperanza de que se encuentren los caminos para llevarlas a cabo en los meses que hay por delante, de la temporada 2021.

