Señalan a Kali Uchis de “romantizar la pobreza” por el videoclip de ‘Telepatía’

El pasado jueves, la artista colombiana Kali Uchis lanzó el videoclip de su sencillo ‘Telepatía’, que actualmente es la canción femenina más reproducida en Spotify en todo el mundo, un logro para la artista que canta en inglés y español en esta pieza.

En la pieza audiovisual se ve a Uchis, quien vive en Estados Unidos donde ha colaborado con artistas de la talla de Tyler The Creator y Snoop Dogg, recorriendo las calles de Pereira, su ciudad natal. La ambientación es de los barrios populares mientras que la artista se pavonea cantando y consigue seducir mentalmente a un hombre.

Este sábado el videoclip alcanzó las 3 millones de reproducciones y ha tenido una amplia aceptación entre sus seguidores. Sin embargo, en la red social de Twitter se armó todo un debate luego de que algunos usuarios señalaran a Uchis de querer “romantizar la pobreza”.

“Kali Uchis creció en barrio gomelo en Pereira y tiene tremenda mansión en Providencia. Obvio para ella cualquier barrio estrato 2 o 3 es pobreza. Sí está romantizando la pobreza y naturalizado el acoso, por favor paren”, señaló una usuaria en esa red.

“Kali Uchis: “El video de Telepatía va a ser con Latinoamerican Aesthetic” “Latinamerican Aesthetic”: pobreza y acoso”, dijo otra usuaria.

Kali Uchis: "El video de Telepatía va a ser con Latinoamerican Aesthetic"



Estas críticas fueron respondidas por seguidores de Kali Uchis que no creen que con su videclip de ‘Telepatía’ esté romantizando la pobreza. “El 90% de los barrios colombianos lucen como el del video de Kali Uchis, lo que molesta no es la «romantización de la pobreza», les jode es que mayormente Colombia no se ve como El Chicó”, comentó alguien más.

“Ahora Kali Uchis no puede grabar en el barrio en el que creció porque los bienpensantes salen a decir que es romantizar la pobreza. Mor, salga de Bogotá o al menos de Chapinero”, resaltó otro tuitero.

“Ya la gente jodiendo que porque el vídeo de Kali Uchis romántica la pobreza ajja nea es un barrio normal, como el 90% de los que hay en Colombia un día a día”, fue otro de los comentarios en apoyo a la artista.

La artista grabó este video gracias a la popularidad y el incremento en streaming que tuvo la canción a causa de su viralidad en la plataforma TikTok donde los usuarios hacen covers de ella cantando los veros en español e inglés como un reto. Además hasta hace unos días era la canción número uno en más de 70 países en Apple Music y es la canción femenina más escuchada en Estados Unidos.

En Colombia solo dos cantantes tienen Grammy americano: Shakira y Kali Uchis

La pereirana Kali Uchis, ganó el domingo, 14 de marzo, su primer premio Grammy en la categoría Mejor Grabación Dance, con la canción 10%”. El éxito fue lanzado en 2019 y lo hizo junto al artista haitiano Kaytranada.

El anuncio lo hizo la misma Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, encargada de organizar el premio, a través de su cuenta de Twitter.

“Felicitaciones a los ganadores de Mejor Grabación Dance: Kaytranada feat KaliUchis y NealdaMixer”, escribió la organización. Ante el anuncio, la colombiana también se pronunció en redes sociales.

“Ganamos el Grammy!! Quéeee!! Aaahhh!!”.

Hasta ese día solo una cantante colombiana había ganado el premio más codiciado de la música, la barranquillera Shakira quien tiene tres Grammys americanos por tres de sus álbumes en español: el MTV Unplugged, en 1999; Fijación Oral Vol. I, en 2005 y por El Dorado, en 2017.

