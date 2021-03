El conmovedor mensaje de Hassam tras un año de luchar contra el cáncer hasta vencerlo

Hassam, humorista colombiano. Foto: redes sociales.

El humorista Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido en la farándula colombiana como Hassam, y quien se enfrentó a un diagnóstico de cáncer desde el 2019, publicó un emotivo mensaje en el que recordó el proceso de su enfermedad, tras un año de pandemia y cómo ha logrado sobreponerse no solo a la enfermedad, sino también a las diversas contingencias que trajo consigo el covid-19.

Hassam, que es muy activo en sus redes sociales, publicó un collage de fotos de él en las que reveló que logró vencer el cáncer de mieloma múltiple, que padecía desde hace dos años. En una de las fotografías compartidas por el artista se ve a Hassam sin pelo y “amarillo”, mientras la noticia de que los primeros casos de coronavirus arribaron a Colombia.

“Yo cumplo el 20 de marzo. El año pasado inició la cuarentena, estaba recién trasplantado, amarillo y calvo, no pude celebrar, mi regalo fue papel higiénico y enlatados para el encierro”, escribió Hassam en la descripción de la publicación.

Sin embargo, en contraste, el también actor que personifica a Proculo Rico, colocó una foto reciente, en la que se observa con pelo, con una gran sonrisa y en la que se evidencia su evolución tras superar la enfermedad oncológica antes descrita.

“Un año después, ya tengo color y pelito, Dios, el humor, los productos de Tata, el amor de ella y de mis hijas, y los buenos deseos y mensajes de todos ustedes hicieron todo el trabajo. Pdta. Cumplo el sábado, calzo 41 y calzoncillos talla M que gracias”, añadió el humorista colombiano.

Recordemos que el artista se enfrentó al diagnóstico de cáncer cuando participaba en el programa de RCN, MasterChef Celebrity. A raíz de las secuelas de la enfermedad, el mismo Gerly reconoció que tuvo que darle pausa a varios proyectos que tenía en mente y dedicarse al tratamiento que le ayudaría a vencer el mieloma múltiple.

La anterior publicación se recordó también cuando el pasado 4 de febrero, en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer Gerly Hassam Gómez compartió una serie de fotos en las que mostró su proceso de más de un año. En algunas fotos se ve sin pelo y en otras su sonrisa protagoniza un mensaje de esperanza, por eso en su publicación dijo que “solo Dios sabe hasta cuando podré seguir tomándole el pelo a la vida. A pesar de la difícil situación, el humorista jamás perdió el sentido del humor y lo evidenció en algunas fotos donde usó filtros divertidos mientras estaba en el tratamiento.

En la descripción escribió un sentido mensaje donde recuerda un hecho que marcó su vida: “Desde junio del 2019 cuando me diagnosticaron Mieloma Múltiple, encontré en Dios, mi familia y el humor, la forma perfecta para afrontarlo. Se llevó a mi mamá, y todos los días recibo mensajes de personas que lo padecen o que tienen un familiar en esta condición”, agregó que la pelea contra esta enfermedad se da “con amor y humor”, lo que dignifica la lucha.

También afirmó que hay personas que le desean la muerte: “Algunas personas cuando se sienten ofendidas por un chiste me dicen “con razón le dio cáncer” o “lastima que no se murió” incluso “canceroso”. Entre esos comentarios y la risa que le saco a todo, encuentro más razones para seguir aquí”, dijo el humorista. Al final de su mensaje envió un mensaje de fortaleza a las personas que lo necesitan: “fuerza a todos esos guerreros y guerreras que siguen en esta titánica lucha”, puntualizó Hassam.

El pasado mes de diciembre, el famoso volvió a recordar que ya cumplía un año desde que le detectaron el cáncer y en el mensaje que hizo a través de la red social, Hassam reconoce que su imagen ha cambiado mucho desde que los especialistas descubrieron que sufría de la enfermedad degenerativa. Incluso ha dicho que muchas personas ya no lo reconocen.

En la publicación también expuso, como al principio del año, “estaba calvo, amarillo y recién trasplantado”. Momentos que recuerda, fueron al principio de la cuarentena decretada en Colombia a raíz de la pandemia de covid-19.

En la actualidad, se le ve más animado y aseguró que “sigue tomándole del pelo a la vida”:

“En marzo estaba calvo, amarillo y recién trasplantado. Apenas empezaba la cuarentena. Ya tengo pelito, un mejor color y el mieloma controlado. Después de todo, en el 2020 que ha sido tan difícil para muchos, Dios de nuevo me demostró su amor y misericordia. Aquí seguimos, tomándole el pelo a la vida. Gracias por seguir ahí, sonriendo con tantas bobadas que hago”, manifestó el humorista a través de sus redes sociales.

Hace un año me diagnosticaron mieloma múltiple; es un tipo de cáncer que llena los huesos y la médula ósea de células plasmáticas. Es muy complicado porque no tiene cura. Hay muchos cánceres que se logran superar, pero este no se puede… Lo que se busca con los procedimientos es prolongar la calidad de vida y evitar que el cáncer se extienda por la médula ósea. Si la sangre es la gasolina, la médula ósea es el aceite con el que uno puede mantenerse bien”, explicó Hassam en Caracol Radio.

SEGUIR LEYENDO: