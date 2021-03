‘Pacto Histórico’ y ‘Coalición de la Esperanza’ se unieron para rechazar el intento de alargar el periodo presidencial de Iván Duque

Foto de archivo. Panorámica del Congreso colombiano durante el aislamiento obligatorio contra la propagación del coronavirus en Bogotá, Colombia, 20 de marzo, 2020. REUTERS/Leonardo Muñoz. NO VENTAS NO ARCHIVOS

Si bien se presume que el ‘Pacto Histórico’ y la ‘Coalición de la Esperanza’ van como rivales a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año, el intento de algunos congresistas por alargar el periodo presidencial de Iván Duque a través de un proyecto de ley, hizo que estos dos movimientos políticos se pronunciaron de manera conjunta para rechazar lo que se vivió en las últimas horas con esa iniciativa.

Si bien el proyecto se hundió este jueves por falta de apoyo, los políticos del pacto y la coalición hicieron una reflexión y un llamado de atención. “En la moderna teoría democrática no solo se reconoce al pluralismo como presencia de diferencia en la sociedad, sino que se entiende esa diferencia como elemento enriquecedor de la vida social. Dentro de la descripción definida en el párrafo anterior, los diferentes pactan unos comportamientos y unas reglas de juego que defiendan al Estado Social de Derecho y busquen la convivencia pacífica”, explicaron.

Aseguraron que, lo mencionado con anterioridad es la democracia “y para tomar decisiones en este sistema construido por el ser humano en siglos de debates y civilización, se usa la competencia electoral reglada por la constitución, en la cual se precisa que son necesarias garantías en su funcionamiento para permitir la rotación del poder cuando el soberano popular así lo decida”.

Para estos grupos políticos, el presidente Iván Duque debe liderar la defensa de la democracia. Sin embargo, cuestionaron que si bien desde hace meses se venía escuchando sobre una propuesta para ampliar el periodo del presidente, de congresistas y otros altos funcionarios del Estado, el mandatario no se pronunció con contundencia contra esa iniciativa.

“Confesamos que por lo absurda de la misma no la tomamos en serio hasta que algunos dirigentes nacionales no solo la denunciaron, sino que contaron cómo altos funcionarios del Estado en general y del gobierno en particular llamaban a parlamentarios para ambientar un proyecto de reforma constitucional que tenía ese objetivo”, afirmaron en la declaración.

Sobre este proyecto, tanto el pacto como la coalición lo tildaron de antidemocrático y de corte decididamente autoritario.

Preocupa que esta amenaza a nuestra Constitución y a nuestra democracia se haya dejado crecer y solo hoy, frente al evidente rechazo nacional el señor Presidente se haya pronunciado.

Los firmantes de esta declaración, advirtieron que estarán atentos “para enfrentar este intento de ruptura institucional en el Congreso y en las calles, y tampoco le haremos el juego a un cambio en el calendario electoral; el jefe de Estado debe asegurarle al país que no insistirán las fuerzas de gobierno en ese cambio de las reglas electorales ya pactadas en la constitución”.

El documento está respaldado por la ‘Coalición de la Esperanza’: Carlos Andrés Amaya, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Angela María Robledo, Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano, Camilo Romero, entre otros.

Mientras que por el ‘Pacto Histórico’ firman: Gustavo Petro, Alexander Lopez, Aida Avella, Roy Barreras, Iván Cepeda, María José Pizarro, David Racero, Feliciano Valencia, César Pachón, entre otros.

También lo firman los congresistas que se hacen llamar ‘Liberales Socialdemócratas’: Luis Fernando Velasco, Guillermo García, Andrés Cristo, Rodrigo Lara, Roosvelt Rodriguez y Temistocles Ortega.

