Las respuestas de Carolina Sanín y Ariel Ávila a las ofertas para llegar al Senado

Desde hace un tiempo se habla de llamar a caras conocidas en el país para incentivar y refrescar la política en Colombia. En esa conversación de distintos sectores políticos le han hecho propuestas a Ariel Ávila y a Carolina Sanín, el primero dedicado al análisis social y al periodismo y Sanín a la literatura y bastante polémica en redes sociales. Desde hace unas semanas cada uno tienen un espacio de opinión en Canal Capital.

Ávila, quien es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y periodista de oficio, admitió hace algunas semanas que ha recibido propuestas de la Alianza Verde y de la Colombia Humana para hacer parte de sus listas al Congreso. Así se lo contó el analista político a Uniminuto Radio al ser consultado sobre sus intenciones en el mundo de la política.

“Tengo propuestas para ir al Senado Por el partido Verde y la Colombia Humana, no voy a descartar en su totalidad la idea, pero la decisión la tomaré en septiembre. No lo descarto pero no he dicho que sí todavía, la decisión la debo tomar este año, si no fue ahora, nunca será. Son oportunidades que le llegan a uno en la vida. Es una decisión difícil porque tengo muchos enemigos en política pero sí lo estoy pensando”, dijo el analista político en ese momento.

Por el otro lado, según confirmó la misma Carolina Sanín, le han hecho propuestas de lanzarse al Congreso de la República varias veces; aunque no especificó qué partidos o movimientos la han contactado, sí admitió que se ha negado.

En respuesta a un artículo en el que se cuestiona si ella haría o no parte de algún proyecto político, contestó: “Ay, ahora esta ridiculez de invento. NO seré candidata al Senado ni a NADA. Me interesa más comerme un escorpión que una candidatura política (que ya me han ofrecido varias)”. En el artículo se reseña que el partido Alianza Verde también le ha hecho las propuesta aunque Sanín no especificó.

No tengo NINGUNA ambición política, para que sepan de una vez. Estoy en mi lugar. Y soy una persona demasiado seria como para meterme a congresista. Así que prueben con otro INFUNDIO.

La famosa escritora y Ariel Ávila ahora hacen parte de Mesa Capital, un programa de lunes a viernes en el que cada día hay un presentador diferente. En este caso Carolina Sanín está los martes y el analista los jueves. En este espacio se generó una polémica esta semana después de que la escritora dijera una frase polémica sobre las drogas.

“La droga es sexi, y hay personas a las que nos atraen los que se drogan. O el glamur que rodea la droga, y eso puede ser o no problemático. Pero la droga en sí misma es sexi y crea un morbo, y por eso a los medios les encanta la droga y tergiversar…y probablemente mañana nos tergiversen y digan que estuvimos acá haciendo publicidad para que los niños se droguen, o cualquier barbaridad”, justo como sucedió porque al día siguiente Carolina recibió críticas de sectores políticos que aseguraron que ella estaba incitando a las drogas, por lo el martes publicó un tuit explicando.

A ver, en NINGÚN MOMENTO he dicho, pues no lo pienso, que sea “bueno” consumir drogas ni lo he recomendado. Jueputa, ¿de verdad son incapaces de entender algo que se dijo CLARAMENTE?

“Semejante escandalera, y pensar que a mí ni me gustan las drogas; que lo que me gusta es considerar todas las cosas del mundo, incluidas las drogas, y defender las libertades. Pero eso es lo peligroso en este país. Eso es lo que los y las ofende”, concluyó Sanín.

SIGA LEYENDO