A hijo de Enrique Peñalosa no le salió bien pulla contra Carolina Sanín por su programa en Canal Capital

El programa de la escritora Carolina Sanín en Canal Capital, llamado Dominio Público, se ha vuelto viral en las redes sociales debido a los comentarios que realiza al aire, al igual que en su cuenta de Twitter, y terminan molestando principalmente a sus contradictores.

El espacio, que se emite en la noche de cada martes, completa cinco emisiones y ya se ha ganado un buen número de comentarios, tanto por su contenido como por la forma en que invita a televisar, con dichos juveniles y populares.

A las críticas se sumó el hijo del exalcalde Enrique Peñalosa, Martín Peñalosa, quien a través de sus redes sociales emitió una pulla a la presentadora y creadora de Dominio Público, que no le resultó bien.

Martín cuestionó una supuesta relación entre la falta de críticas de Sanín a la administración de la alcaldesa Claudia López, distinta a la posición que tuvo cuando su papá era el mandatario de la capital, y la entrega del espacio televisivo en el canal distrital Canal Capital.

“A mi sí se me había hecho raro que Carolina Sanin no había tuiteado nada sobre los árboles talados. Una vez me tocó que ella le gritara a mi papá en la cara que era un arboricida, por hacer el Parque del Japón. Ahora la veo con su programa en Canal Capital... claro, ahí está”, escribió el joven en su cuenta de Twitter.

El hijo del exalcalde Peñalosa se refería a las talas de árboles que ha adelantado la actual administración, tanto en la ladera del río El Virrey, como en la Transversal 91, donde se han presentado manifestaciones por el tratamiento silvicultural de ese tipo de plantas.

Otros usuarios desmintieron la premisa de Martín Peñalosa y le recordaron tweets en los que la escritora Sanín sí cuestionó las talas recientes de la Alcaldía en la ciudad. “La alcaldía de Bogotá tala árboles para ampliar un sistema de transporte absolutamente contaminante e inefectivo. (...) Sigue la arbitrariedad de esta alcaldía contra el espacio público”, escribió el 5 de marzo de 2021.

Como aseguró el hijo del exalcalde, Carolina Sanín sí enfrentó en varias ocasiones a Peñalosa directamente, especialmente por el proyecto que adelantó en el parque El Japón y debido a que durante su administración se habilitó nuevamente, por orden de la Corte Constitucional, la Plaza de Toros La Santamaría para realizar la fiesta brava.

El 25 de febrero de 2019, Sanín publicó un video en el que interpeló a Peñalosa mientras hacía fila para entrar a un restaurante en el norte de Bogotá y atendía una llamada al teléfono. En esa ocasión el entonces alcalde, incómodo, aseguró que quienes se oponían al proyecto de El Japón tenían posiciones clasistas y, tras un minuto, le pidió a la escritora que lo dejara tranquilo.

En febrero de 2017, Sanín se encontró a Peñalosa cerca del parque El Virrey, cuando estaba caminando junto a su esposa, y lo interpeló de nuevo: “Alcalde Peñalosa, qué piensa de que en este momento hay unos toros que están siendo torturados y muriendo en la Plaza”. Ante esa pregunta, el mandatario aseguró: “Me parece terrible, hemos tratado por todos los medios de evitarlo pero la Corte Constitucional ordenó eso”.

El año pasado, después de ver los resultados del proyecto en el parque El Japón, Sanín señaló que, al igual que ahora al hijo del exalcalde, sus críticas no salieron bien y tendría que retractarse.

“Todo lo que jodí a Peñalosa, y el parque del Japón no quedó tan inmundo”, señaló a través de Twitter.

Este 17 de marzo, después de la quinta emisión del programa Dominio Público, Sanín despertó oposición debido a un comentario en el que aseguró que la droga es “sexy” y genera un morbo, relacionado con su prohibición y tabú, que hace que tanto los medios de comunicación como las personas se sientan atraídas hacia ese tema.