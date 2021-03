Congresistas liberales radican proyecto para unificación de elecciones presidenciales y legislativas en Colombia

Elecciones en Colombia / Colprensa

Tal parece que no cesa la controversia por la unificación de elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta vez, la periodista María Jimena Duzán denunció que los congresistas del partido Liberal, Alejandro Chacón y Andrés Calle Aguas, enviaron una carta a Jorge Mantilla, secretario de la Cámara de Representantes en la que, de nuevo, solicitaron que los próximos comicios electorales (primera vuelta presidencial y legislativas) se celebren en la misma fecha en 2022.

En el documento, que fue publicado por Duzán en su cuenta de Twitter, se observa la solicitud del proyecto en el que “se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 261 de la Constitución Política de 1991, para que las elecciones del 2022 se celebren en un solo día electoral”.

El documento está firmado por los representantes Chacón y Aguas y al final del texto aseguran que antes de radicar el proyecto pidieron el aval de Mantilla para proceder con el trámite “constitucional” y “legal”.

Sobre la solicitud, María Jimena Duzán aseguró que el representante Calle Aguas es un “orangután” por unirse a la solicitud que impulsa el parlamentario Chacón, de unificar las elecciones. Este fue su trino.

!Atencion! Otro orangután viene en camino propuesto por el representante Chacón. La propuesta: unir las próximas elecciones del congreso con la 1era vuelta. Si se aprueba, tumbaría la consulta de los alternativos y de paso la votación para sus listas. !Ojo! pic.twitter.com/Jfrokpp7qn — María Jimena Duzán (@MJDuzan) March 19, 2021

La controversia política de esta semana se fijó en el tema de unificación de las elecciones y la prolongación del mandato del presidente Iván Duque y el período de los congresistas. Sin embargo, el proyecto se hundió y los miembros del ‘Pacto Histórico’ y la ‘Coalición de la Esperanza’ se pronunciaron de manera conjunta para rechazar lo que se vivió en las últimas horas con esa iniciativa.

<b>“En la moderna teoría democrática no solo se reconoce al pluralismo como presencia de diferencia en la sociedad, sino que se entiende esa diferencia como elemento enriquecedor de la vida social. Dentro de la descripción definida en el párrafo anterior, los diferentes pactan unos comportamientos y unas reglas de juego que defiendan al Estado Social de Derecho y busquen la convivencia pacífica”</b>, explicaron.

Aseguraron que, lo mencionado con anterioridad es la democracia “y para tomar decisiones en este sistema construido por el ser humano en siglos de debates y civilización, se usa la competencia electoral reglada por la constitución, en la cual se precisa que son necesarias garantías en su funcionamiento para permitir la rotación del poder cuando el soberano popular así lo decida”.

Para estos grupos políticos, el presidente Iván Duque debe liderar la defensa de la democracia. Sin embargo, cuestionaron que si bien desde hace meses se venía escuchando sobre una propuesta para ampliar el periodo del presidente, de congresistas y otros altos funcionarios del Estado, el mandatario no se pronunció con contundencia contra esa iniciativa.

“Confesamos que por lo absurda de la misma no la tomamos en serio hasta que algunos dirigentes nacionales no solo la denunciaron, sino que contaron cómo altos funcionarios del Estado en general y del gobierno en particular llamaban a parlamentarios para ambientar un proyecto de reforma constitucional que tenía ese objetivo”, afirmaron en la declaración.

Sobre este proyecto, tanto el pacto como la coalición lo tildaron de antidemocrático y de corte decididamente autoritario.

Preocupa que esta amenaza a nuestra Constitución y a nuestra democracia se haya dejado crecer y solo hoy, frente al evidente rechazo nacional el señor Presidente se haya pronunciado.

Los firmantes de esta declaración, advirtieron que estarán atentos “para enfrentar este intento de ruptura institucional en el Congreso y en las calles, y tampoco le haremos el juego a un cambio en el calendario electoral; el jefe de Estado debe asegurarle al país que no insistirán las fuerzas de gobierno en ese cambio de las reglas electorales ya pactadas en la constitución”.

El documento está respaldado por la ‘Coalición de la Esperanza’: Carlos Andrés Amaya, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Angela María Robledo, Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano, Camilo Romero, entre otros.

Mientras que por el ‘Pacto Histórico’ firman: Gustavo Petro, Alexander Lopez, Aida Avella, Roy Barreras, Iván Cepeda, María José Pizarro, David Racero, Feliciano Valencia, César Pachón, entre otros.

También lo firman los congresistas que se hacen llamar ‘Liberales Socialdemócratas’: Luis Fernando Velasco, Guillermo García, Andrés Cristo, Rodrigo Lara, Roosvelt Rodriguez y Temistocles Ortega.

