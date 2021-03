Ciro Guerra perdió tutela contra ‘Volcánicas’ por presunto caso de abuso sexual

En la imagen, el cineasta colombiano Ciro Guerra. EFE/Kena Betancur/Archivo

En junio de 2020, Ciro Guerra, conocido por la película El abrazo de la serpiente, fue señalado de presunto acoso y abuso sexual por parte de mujeres cuyos testimonios fueron compilados por el portal web ‘Volcánicas’.

Guerra, uno de los pocos directores de cine con proyección internacional, se defendió en los medios de comunicación aduciendo su inocencia y cuestionando las intenciones de dicho portal: “Sus acusaciones”, dijo en su momento, ”son horrorosas, mentirosas y malintencionadas”.

El director no se detuvo en su intento por limpiar su nombre. En un comunicado divulgado por sus representantes, Guerra fue claro en desmarcarse de las acusaciones, hechas bajo el anonimato por parte de las mujeres entrevistadas en dicho portal.

“Ante la publicación por parte de la revista ‘Volcánicas’, en la que se hacen graves acusaciones anónimas en mi contra, me permito manifestar que no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y que no tengo otra opción para limpiar mi nombre que recurrir a las vías legales”, concluyó Guerra antes de emprender acciones legales.

El director presentó una acción de tutela ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en el que presentó sus argumentos contra la publicación web.

De acuerdo con el documento de tutela al que tuvo acceso la Revista Semana, el director “Adujo que el 15 de julio de 2020, la Fiscalía mencionada convocó a las partes a celebrar la Audiencia de Conciliación, en la cual el señor Ciro Alfonso Guerra les solicitó a las denunciadas que se retractaran de las afirmaciones realizadas en su contra a través de la publicación y posteriores declaraciones entregadas, exigiendo adicionalmente un reconocimiento de tipo económico por los perjuicios materiales y morales que le ocasionaron”.

Sin embargo, el Juzgado Quinto negó dicha acción: “Este juez constitucional no observa vulneración a derecho fundamental alguno, como ya se concluyó, y por esto negará la tutela deprecada”, en primera instancia.

La génesis de un caso que enredó la brillante trayectoria de Ciro Guerra

Ciro Guerra, ganador como Mejor Director por "El abrazo de la serpiente"

El director colombiano, que alcanzó figuración internacional con El abrazo de la serpiente, cuya distribución por Miramax lo puso en la carrera a las candidaturas de los premios de la Academia, fue señalado de presunto acoso y abuso sexual por ocho mujeres que pidieron protección a sus identidades al divulgar sus testimonios al portal ‘Volcánicas’.

Los testimonios se remontan al año 2013 y van hasta noviembre de 2019 mostrando un patrón en el comportamiento de Guerra hacia las mujeres que abordó: todas están dentro de la industria cinematográfica, un sector en el que Guerra ganó reconocimiento por sus producciones audiovisuales, las cuales han llegado a ser reconocidas con nominaciones de la Academia y críticas tan prestigiosas como las de The New York Times que consideró al director como una ‘promesa’ de la cinematografía mundial.

Guerra respondió a las acusaciones afirmando su inocencia y pidió disculpas a quienes se vieron afectados por las acusaciones, según él, redactadas en “horrorosas, mentirosas y malintencionadas palabras”, aseguró en un comunicado.

Sin embargo, el impacto de dichas acusaciones afectaron la agenda del director, que vio como una productora norteamericana canceló un proyecto para una serie que él dirigiría en 2022.

Ciro Guerra podría, o no, impugnar, la decisión del juez si buscase limpiar su reputación luego de las acusaciones formuladas a través de dicho portal. Hasta el momento de redacción de esta nota, el director colombiano no ha emitido ninguna opinión al respecto.

Seguir leyendo: