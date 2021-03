“Vamos a necesitar que realmente haya un pacto para que la vida en Colombia sea respetada”: monseñor Héctor Fabio Henao

09/03/2021 Movilización de antiguos guerrilleros de las desaparecidas FARC rumbo a Bofotá para participar en las movilizaciones contra la violencia cometida contra líderes sociales, excombatientes y comunidades indígenas. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

El director del Secretariado Nacional de la Pastoral Social, monseñor Héctor Fabio Henao, aseveró que Colombia necesita un pacto para que la vida sea respetada con el finde tener unas elecciones libres y participativas en el 2022.

Así lo indicó el monseñor durante el evento ‘Mapa de riesgo electoral 2022’ organizado por la Misión de Observación Electoral (MOE) en el que se abordaron temas desde el análisis y la preocupación con relación a la participación política de mujeres, la participación ciudadana y la construcción de la democracia en tiempos de pandemia.

“En muchas regiones se ha propuesto la construcción de pacto por la vida y la paz, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, ojalá este tipo de pactos suba de perfil, para escuchar ese clamor de las comunidades. Si queremos tener elecciones realmente libres y participativas, vamos a necesitar que realmente haya un pacto, para que la vida en Colombia sea respetada”, aseguró Héctor Fabio Henao.

En ese sentido, afirmó que cuando la Pastoral Social contribuye en los procesos de observación electoral en el país, lo hace desde ciertas regiones donde se presentan algunas de las situaciones humanitarias más complejas, debido a que hacen presencia en territorios afectados por diferentes factores.

Asimismo, señaló que en Colombia se está perdiendo la capacidad de liderazgo social y político, independientemente de la ideología, la clasificación o la orilla política, lo que representa un potencial humano que desfallece en estos territorios.

“A mí me aterra cifras que hablan de 700 líderes asesinados en dos años -son cifras que se pueden depurar según los conceptos que se tengan de lo que significa ser líder-, pero que no dejan de ser impactantes. Estamos perdiendo un potencial político muy importante”, indicó monseñor.

De igual manera, recalcó el dramático número de masacres durante el año anterior y la preocupante situación en el departamento del Chocó, en el que fueron decapitadas cinco personas y exhibieron sus cuerpos con la intención de amedrentar a la población.

A su vez, se preguntó qué determinaciones se tomarán para cambiar la situación que padecen regiones como la del Alto Baudó, o en departamentos como Antioquia y Cauca en los que no solo se han visto afectados por la violencia y el desplazamiento, sino ahora por la pandemia.

“Se está matando con crueldad, por eso, uno se pregunta, ¿cómo pudimos perder nuestra humanidad tan profundamente en Colombia?, eso nos tiene que preocupar, hemos perdido la capacidad de ver al otro a la otra como persona humana que lleva una dignidad”, reflexionó el director de la Pastoral Social.

Por último, señaló que la crisis sanitaria por le covid-19 impidió que las movilizaciones y manifestaciones sociales se presentaran para encontrar soluciones a estas problemáticas, a la vez que expresó, que existe un recrudecimiento de la violencia en los territorios que ha deteriorado la situación humanitaria de los pobladores debido a la presencia de grupos armados que están “haciendo una mella muy profunda en nuestra democracia”.

“Tenemos que dar soluciones a estas problemáticas. Tengo mucha esperanza y fe de que Dios nos va a acompañar en este proceso de avanzar. Pero me preocupa ver el deterioro del valor de la vida humana y estas elecciones no van a ser ajenas a eso, porque la capacidad de respuesta ante la pérdida de humanidad no ha sido lo suficientemente fuerte y contundentemente como la comunidad esperaría”, concluyó monseñor Héctor Fabio Henao.

En este evento participó la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez; el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos; y la embajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm, entre otros funcionarios.

