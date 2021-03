Siguen aumentando los casos: Colombia registra 5.139 nuevos contagios este jueves 18 de marzo

/ Colprensa

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este jueves 18 de marzo, 5.139 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 46.093 pruebas de las cuales 27.815 son PCR y 18.278 de antígenos.

El informe también señala que, 138 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 61.636 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

Reporte covid-19 Colombia 18 de marzo 2021.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 2.319.293 contagiados, de los cuales 32.978 son casos activos y 2.216.945 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

Reporte departamental covid-19 Colombia 18 de marzo 2021.

En cuanto a las regiones con más casos reportados este jueves 18 de marzo, Antioquia lidera con 894 contagiados, seguido de Bogotá con 799 y en tercer lugar Barranquilla con 592.

Hay 1.545 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Cómo va la vacunación en Colombia

Este jueves 18 de marzo de 2021, el Ministerio de Salud confirmó que, con corte a primera hora, se han aplicado un total de 1.024.358 dosis en el marco del Plan Nacional de Vacunación.

En ese sentido, el Ministro de Salud y Protección Social aseguró a principios de esta semana que, se espera a finales de marzo tener cubierta a por lo menos el 85 por ciento de la población mayor de 80 años. Ello, teniendo en cuenta que que hay zonas del país en las la cobertura será más compleja. Asimismo, confirmó que se buscará dar continuidad a la etapa 2, que ya comenzó con la inmunización de la población de 75 a 79 años.

“Uno diría que una buena expectativa sería tener por encima de 1.800.000 personas vacunadas al finalizar marzo”, apuntó, a la vez que manifestó su satisfacción y tranquilidad por el proceso organizado que se adelanta con los adultos mayores, quienes por sus condiciones de vulnerabilidad tienen mayores riesgos.

En el acto del millón de vacunas aplicadas, Duque se tomó un momento para recordar a los más de 2,6 millones de personas que han perdido la vida en el mundo por el covid-19, incluyendo a un total de 61.498 en Colombia, a corte de hoy.

Por su parte, las regiones donde se ha aplicado el mayor número de dosis en el país son Bogotá con (211.980), Valle del Cauca (96.373) y Antioquia (144.028).

En los departamentos de Amazonas (21.938) y Vaupés (5.585) se adelanta un proceso de inmunización excepcional, en el que han sido vacunados los ciudadanos mayores de 18 años, con el que se busca crear un cerco a la cepa proveniente de Brasil.

Después de todo, el millón se queda muy por detrás de los 7 millones de Chile, los 4.5 millones de México o los 2.5 millones de Argentina. No sobra recordar que, se espera que el país complete la recepción de 3.461.000 para finales de marzo. Basta solo con ver el reporte de Our World In Data, que señala que hasta el pasado 15 de marzo el país tenía el índice más bajo de vacunados por cada 100 habitantes: 1,80. En el mismo orden, los otros tres tienen 36,77; 5,32 y 3,42.

