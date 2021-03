Mara Cifuentes le respondió a Danna Sultana después de que esta la llamara “payasa”

En una entrevista con Diva Rebecca, personaje creado por Omar Vásquez, hace unas semanas, la influenciadora Danna Sultana habló de varios temas como su vida personal, polémicas y entre esas se refirió a la modelo Mara Cifuentes diciendo que para ella mostraba una imagen que no era real ante sus seguidores en redes sociales.

“Esa niña no, no puedo con ella, no puedo. Payasa, es una payasa, vaya y siga por allá montando caballo” y explicó que creía que Cifuentes promovía un “falso activismo”, además dijo que era “patética”, ante esto Diva Rebecca se rió. Por otro lado, en esa misma entrevista Sultana confesó que le tocó conseguir ‘palanca’ para entrar al programa que la hizo famosa, ‘Colombia Tiene Talento’, porque si no “no se entra”.

Pues en redes sociales le cuestionaron a Mara sobre estos comentarios de la también activista trans y dijo que sí conoció de sus palabras en entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’. “Vi el video, Danna Sultana es una persona que he admirado desde que estaba súper ‘peque’, es una pionera, es alguien que abrió muchas puertas para nosotros. Es una lástima saber qué es lo que piensa de mí”, inició Cifuentes.

“Pero creo que es una payasa, de verdad, tengo que decirlo, me pareció una payasada sabiendo que entre sirenas y transexuales tenemos que apoyarnos, en una misma comunidad”, aseveró igualmente. Finalmente dijo que no tiene espacio en su vida para recibir malas energías y que Sultana no la conoce para referirse así a ella. “Ella no sabe por lo que he pasado”, concluyó.

La entrevista con Danna Sultana

En la conversación, Diva Rebeca pidió la opinión de Sultana sobre si para ser una trans aceptable hay que ser guapa y seguir el estereotipo, a lo que la mujer contestó que aquellas que piensan así son las que “no se juntan con las feitas o las que se parecen teletubbies”.

Esta respuesta, dejó en claro su desacuerdo con este tipo de personas. Además, aprovechó para resaltar que este tipo de pensamientos son recurrente en las que se vuelven famosas a raíz de su transexualidad. De inmediato, el periodista relacionó la indirecta con la modelo trans Mara Cifuentes, quien se dio a conocer por su participación en el reality ‘La Agencia’.

Cabe recordar que hace meses, esta misma le negó una entrevista a la diva Rebeca con la justificación de “que ella era muy famosa y no se prestaba para eso”, así que la entrevistadora no insistió más.

El pasado junio, Sultana publicó una selfie en su cuenta de Instagram con el numeral transexual Colombia, a lo que Cifuentes le respondió: “Siempre la más hermosa”. El mensaje de la exparticipante de ‘La Agencia’ tomó por sorpresa a la youtuber, quien no ocultó su sentir.

“Pensé que te caía mal, ¡bienvenida a mi Instagram!”, manifestó la joven, quien hace algunos meses recibió a su primer bebé junto a su pareja trans, Esteban Landrau. La pareja dio a conocer la noticia con publicaciones en sus perfiles de Instagram, el pasado 19 de julio.

“Y llegaste a mi vida para enseñarme a amar sin condiciones”, escribió Sultana.

Sultana y Landrau hicieron oficial su noviazgo en julio de 2019 y, desde ese momento, aseguraron que querían ser padres. En febrero de 2020, contaron que estaban esperando a su primer hijo y compartieron todo el proceso en redes sociales.

