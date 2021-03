Comunidades del Pacífico nariñense se movilizan para exigir al Gobierno que no reinicie las aspersiones aéreas con glifosato

Vista aérea de plantaciones de coca, en Tumaco, Colombia. 26 de febrero de 2020. REUTERS/Luisa González.

Este jueves 18 de marzo, las comunidades del Pacífico nariñense se movilizan para exigirle al Gobierno nacional que no reanude las aspersiones aéreas con glifosato en esta región al suroccidente de Colombia para la erradicación de cultivos ilícitos.

Así lo informaron trece organizaciones de derechos humanos a través de un comunicado en el que aseguraron que, estas comunidades esperan el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos establecidas en los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano.

“El regreso de las aspersiones con glifosato sería una agresión directa en contra de los derechos fundamentales de consulta previa, soberanía alimentaria, vida digna, salud, mínimo vital y paz”, indicaron las organizaciones.

Esta movilización está organizada por el Comité por la Vida y la no Aspersión Aérea – Costa Pacífico de Nariño, conformada por resguardos indígenas, comunidades campesinas, consejos comunitarios y organizaciones sociales quienes han expresado su rechazo a esta medida que se reanudaría en los próximos meses.

De igual manera, esta manifestación corresponde al desconocimiento del Gobierno nacional, que anunció su reinicio inminente, a los llamados de siete relatores de las Nacionales Unidas (ONU), a las comunidades de expertos ambientalistas y académicos, así como a las comunidades negras, indígenas y campesinas que habitan en este territorio.

“Incluso, el Gobierno presiona indebidamente a las instituciones de justica, como se demostró recientemente con la tutela contra la magistrada del Tribunal Superior de Pasto, que emitió medida cautelar de suspensión del reinicio de las aspersiones, a solicitud de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (Redhpana), por los daños irreparables que esta acción generará a los pueblos étnicos y a los territorios”, indicaron las organizaciones.

Por tal razón, las comunidades realizarán la movilización en el municipio costero de Tumaco, así como en Barbacoas, Magüí Payáa, Mosquera, La Tola, Roberto Payán, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, y Roberto Payán.

Estos municipios hacen parte de los 30 en el país con los peores índices de necesidades básicas insatisfechas, en una de las regiones con mayor número de asesinatos contra líderes sociales y amenazas a la población, y con el mayor número de desplazamientos forzados registrados en el país.

Con la amenaza de entrar a un paro nacional campesinos de doce municipios productores de hoja de coca del pacifico sur en Nariño, marchan pacíficamente a esta hora por las calles de Tumaco, en rechazo a la fumigación con glifosato que podría comenzar este 1 de abril. Wvp pic.twitter.com/LmMjwIkLo1 — wisfa (@viracachapava) March 18, 2021

De igual manera, las organizaciones señalaron que estos territorios que se encuentran en una grave situación económica debido a la pandemia y al abandono histórico del Estado, no han recibido otra respuesta que el “envenenamiento con glifosato”.

“Desde las organizaciones firmantes extendemos nuestro apoyo y solidaridad con esta iniciativa social, somos veedores del compromiso que tienen las comunidades con el proceso de sustitución voluntaria y por eso, exigimos al Gobierno de Iván Duque el cumplimiento de los Acuerdos alcanzados en el marco del PNIS y los PDETS”, concluyeron las organizaciones.

Entre 1999 y 2015 se fumigaron con glifosato 1’800.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia.

Nariño propone plan para no utilizar la aspersión aérea con glifosato

La Gobernación de Nariño se ha opuesto a la aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos de coca y por esto, crearon un programa en que sí se eliminen los cultivos pero no utilizando esta herramienta nociva para la salud de sus habitantes.

Bajo el lema ‘Sin glifosato concertamos’, comunidades del departamento nariñense se reunieron con el Gobernador de Nariño, Jhon Rojas, alcaldes, Policía y Ejército Nacional para constituir el ‘Comité Departamental de Sustitución de Cultivos de Usos Ilícito’, en el que se creó “Acuerdos de raíz”.

Este programa se creó porque diferentes comunidades del departamento no se encuentran de acuerdo y porque, según el Secretario de Gobierno, este no ha disminuido los cultivos de coca ya que en 2002, cuando se arrancó con la aspersión con glifosato en el departamento, había 15.000 hectáreas de coca y al final del proceso, en 2012, la cifra era de casi 16.000 hectáreas. “Es decir que la erradicación fue cero, antes creció. Eso para nosotros es una prueba contundente de que la aspersión con glifosato como herramienta para erradicar no sirve”.

