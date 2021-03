Claudia López pide excusas a venezolanos: “Dos veces he causado polémica y no es lo que he querido”

En la foto: Claudia López, Alcaldesa de Bogotá. (Colprensa - Diego Pineda)

En el parque El Tunal, en el sur de Bogotá, en medio de la audiencia de Rendición de Cuentas 2020-2021, la alcaldesa Claudia López, pidió excusas a los migrantes venezolanos por los comentarios desatinados en medios de comunicación sobre ellos, que algunos ha considerado como xenófobos y estigmatizadores.

“Quiero pedir excusas. Dos veces me he referido a los migrantes y dos veces he causado polémica y no es lo que he querido. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío. Todos, no importa de donde vengamos, estamos enfrentando un desafío”, afirmó.

Los señalamientos más recientes se dieron el pasado 11 de marzo, un día después del asesinato del patrullero de la Policía Edwin Caro, en la localidad de Chapinero. El uniformado requirió a dos ciudadanos de ese país para una requisa, cuando recibió un disparo en su rostro.

“No es la primera vez, desafortunadamente lo hemos denunciado con el general Gómez en nuestros consejos de seguridad, que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos, este no es un tema de hurto. Primero asesinan, y luego roban”, fueron las declaraciones de Claudia López, tildadas de xenófobas.

Ese mismo día, la alcaldesa de Bogotá manifestó: “Necesitamos garantías para los colombianos, yo respeto profundamente las políticas del Gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías”.

Los comentarios de la alcaldesa, de acuerdo con la organización Derecho a no Obedecer, que lleva el seguimiento en Colombia de las publicaciones en redes sociales sobre los ciudadanos del país hermano, dispararon la xenofobia por los medios virtuales.

“Tuvimos un incremento del 500 por ciento en los comentarios de xenofobia a nivel nacional. Palabras como plaga, ratas y asesinos fueron trending topic en Colombia”, dijo en Citynoticias Alejandro Daly, coordinador de Derecho a No Obedecer.

Daly agregó que a las 10 de la noche del 10 de marzo, “se generó un primer pico de lo que nosotros llamamos alerta temprana en los niveles de xenofobia. Sin embargo, los detonantes fueron las declaraciones que hizo el jueves —11 de marzo— y vimos un pico aproximadamente dos horas después”.

Pues bien, de lo dicho una semana atrás la alcaldesa se arrepintió y explicó este jueves que:

”Cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad, no lo hago para causar una polémica ni para estigmatizar a nadie, sino para reconocer una realidad. Para que esa realidad no la ocultemos, la enfrentemos”.

Durante la rendición de cuentas, una ciudadana le consultó a Claudia López, mediante un video, por qué —según ella— el sistema de salud de la capital “tiene prioridad con los venezolanos. Uno va a sacar una cita y siempre es primero para los venezolanos que para los colombianos”.

La alcaldesa de Bogotá respondió que, “no es cierto que se le dé más prioridad a un venezolano que a un colombiano que necesite una cita médica, se le da un tratamiento igual (...). De hecho, dijo que los “ciudadanos migrantes que tal vez no tienen documentos ni registro la tiene mucho más difícil. Entre todos debemos poder salir adelante”.

Entre otras, Claudia López habló del proceso de vacunación contra el covid-19 en Colombia y vaticinó que en cinco meses, si marcha todo bien, Bogotá se pueda reactivar de manera plena.

“Estamos seguros de que con la vacunación que estamos haciendo, el seis de agosto vamos a poder reactivarnos nuevamente”, manifestó la mandataria en la rendición de cuentas.

