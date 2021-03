Capturan, en Venezuela, dos de los presuntos responsables de la muerte de Oswaldo Muñoz en TransMilenio

Capturan a dos venezolanos por muerte de Oswaldo Muñoz en Transmilenio

Las autoridades venezolanas confirmaron que, en el estado de Aragua, en Venezuela, fueron detenidos Alexander Rodríguez, conocido como ‘El Pitufo’, y Miguel Ángel Giménez, alias ‘El Gordo’, los dos hombres implicados en el asesinato de Oswaldo Muñoz, el ciudadano colombiano que fue asesinado en un bus de Transmilenio el 29 octubre del 2020. En este crimen participaron cuatro personas, una de ellas, Luis Neomar García, alias ‘Chómpiras’, capturado en Colombia al poco tiempo de los hechos.

La Dirección de Inteligencia DIEP de Venezuela confirmó que la otra persona que participó del crimen se encuentra en Ecuador y que ya está adelantando las labores necesarias con las autoridades de ese país para capturarlo.

Durante el proceso de captura, a los dos hombres también les incautaron 30 cartuchos de fusil y 500 gramos de cocaína.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, aseguró a Noticias RCN que están adelantando el proceso judicial para hacer pagar a los hombres por el crimen del joven.

“Ya se tienen comunicaciones oficiales con Interpol Venezuela y la Fiscalía, con esta comunicación a partir de Policía judicial haremos las respectivas solicitudes dentro del proceso judicial... frente al otro implicado,se confirmó un enlace con las oficinas de Interpol, no solo desde Ecuador, hicimos una alerta desde hace días en todo el continente. El general Gómez en Bogotá la coordinó de manera personal”, confirmó Vargas al medio de comunicación.

El crimen de Oswaldo Muñoz:

Oswaldo Muñoz iba en un bus del sistema de transporte TransMilenio, el pasado 28 de octubre, cuando una banda de delincuentes lo apuñalaron en la pierna por intentar robarlo, perdiendo la vida minutos después pal desangrarse en pleno articulado.

El pasado 18 de noviembre las autoridades informaron la captura de Luis Neomar García, alias ‘Chómpiras’, otro de los presuntos implicados en la muerte de Oswaldo Muñoz. García fue sindicado en el barrio El Callejón, de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. Los elementos de prueba dan cuenta de que llegó a esta ciudad para cruzar la frontera y regresar a su país de origen.

La Policía aseguró que el individuo se pintó el pelo y se dejó crecer el bigote para pasar desapercibido. De acuerdo con las autoridades, el maleante sería uno de los cuatro miembros de la banda que ejecutaron el robo que dejó como saldo el fallecimiento de Muñoz, cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

En la izquierda alias ‘Chómpiras’. En la derecha Oswaldo Muñoz.

Cuatro meses después, Luz Mary Muñoz, hermana de la víctima en diálogo con Blu Radio, se refirió a la muerte de su hermano y pidió que este hecho no se olvide y sobre todo que se cumplan las garantías. Además, hizo un llamado a la alcaldesa Claudia López para que cumpla lo que prometió y a las autoridades ya que, según ella, nadie les volvió a dar información de cómo avanza el caso.

“La señora alcaldesa me llamó, me dijo que lo sentía mucho y me dijo que no íbamos a estar solos, que nos iba a ayudar. Se comprometió a ayudarnos en el empleo, ella dijo que iba a pasar a la casa, nunca lo hizo”, reveló la mujer al medio.

Oswaldo era un hombre soltero, no tenía hijos, vivía con su familia, su mamá y sus hermanos, y era el único que en el momento aportaba para sostener su vivienda. Él era mesero, pero trabajaba en oficios varios cuando tenía la oportunidad, todo por darle un mejor futuro, especialmente a su mamá.

“La señora alcaldesa nos dijo que iba a haber empleo para mí, que a mis hermanos no les iba a faltar nada, Oswaldo era el que veía por ellos dos, ellos no pueden trabajar, uno depende del otro y el otro de todos, los van a desalojar”, señaló Luz Mary.

Por lo pronto, las autoridades venezolanas confirmaron que están esperando la solicitud de Colombia para que los implicados respondan por el asesinato del hombre.