Taliana Vargas publicó una foto con su madre y los seguidores afirman que de ahí heredó su belleza

En su cuenta oficial de Instagram, Taliana Vargas sorprendió a sus fanáticos con una foto de su madre, quien tiene un gran parecido con ella. Foto: maripaucarrillo

Taliana Vargas, quien fue virreina en Miss Universo durante el certamen de 2008, es una de las figuras más reconocidas y queridas de la farándula colombiana. Ahora, después de desempeñarse como actriz y modelo, la samaria se encarga -en mayor proporción- de criar a sus dos hijos con el político y empresario caleño Alejandro Éder.

Al mismo tiempo, por la pandemia, la costeña se ha vuelto más activa en redes sociales. En esta ocasión, por medio de la herramienta de preguntas y respuestas, la también empresaria respondió dudas de sus seguidores y concedió algunas de sus solicitudes. Entre los mensajes, un seguidor pidió que publicara una foto con su madre.

“Foto de ahora”, dijo Vargas al publicar una imagen elogiada por todos sus fanáticos. En la historia de Instagram, se ve a Taliana junto a María Paulina Carrillo, su madre, y en el ángulo que posan se puede apreciar que varias de sus facciones faciales son similares. Entre los comentarios, los seguidores recalcan que la samaria heredó sus atributos físicos de su mamá.

Taliana Vargas y su madre, María Paulina Correa. Foto: Redes.

En la tarde del miércoles, Vargas publicó otra foto en la que se evidencia el gran parecido con su madre. En esta oportunidad, colaborando con una empresa de cosméticos, la modelo subió una historia de Instagram en la que se aprecia a su madre en bikini cuando era joven. Con esa evidencia, se puede evidenciar que la similitud también se puede apreciar en la figura de ambas mujeres.

“Crecí con mujeres que no eran demasiado complicadas acerca de la belleza: todo era hecho en casa o venía de la naturaleza. La clave de la belleza es ser consistente”, dijo la modelo en su historia, en la cual tuvo espacio para una dedicatoria a su progenitora: “Madre, María Paulina Carrillo, gracias por enseñarme mis mejores secretos de belleza!”, expresó.

Historia de Taliana Vargas. Foto: Redes

La madre de la actriz tiene una cuenta oficial en la red social Instagram: @maripaucarrillo, que ya acumula más de 24 mil seguidores. En la misma, la mujer muestra su belleza natural, recetas y la convivencia con su familia. Incluso, cuenta con un YouTube, llamado Confidenciales con las Carrillo. En el mismo, la mujer sube sus ‘en vivos’ de Instagram y los clasifica por temáticas.

Publicación María Paulina Carrillo. Foto: Redes

“Después de tanta vuelta por el mundo soy más Samaria. Soy más caribe. Sus paisajes, aromas, comidas y colores me invaden completamente”, expresa la mujer en una de las publicaciones, junto a sus hijas.

Taliana Vargas no aceptó ser ángel de Victoria’s Secret

Durante ‘preguntas y respuestas’, la actriz, modelo y presentadora colombiana realizó una actividad muy popular de ‘verdadero o falso’, en la que los famosos responden a sus seguidores si alguna duda que tienen o asumen sobre ellos es cierta o no. Uno de los usuarios que decidió interactuar con Vargas le preguntó si era cierto que estuvo a punto de ser un ángel de la reconocida empresa Victoria’s Secret.

Taliana Vargas respondió que esa afirmación era falsa; sin embargo, explicó que sí tuvo un acercamiento con la empresa. Según la colombiana, “solo me propusieron hacer el casting hace años pero nunca me ha llamado la atención ser solo modelo. Y no fui”, confesó.

Aunque la exseñorita Colombia señaló que la afirmación no era cierta, la verdad es que muchos creen que de haber ido al casting que le ofrecieron, seguramente habría conseguido hacer parte de los bellos ángeles. Si en algo tiene razón Taliana es que aceptar ese camino la habría alejado de otras áreas, como la actuación, en la que se ha destacado en papeles como Clara Cabello, en ‘Rafael Orozco, el ídolo’.

