¿Se acerca una reconciliación? Andy Rivera y Lina Tejeiro encienden las redes con sospechosos mensajes

Andy Rivera y Lina Tejeiro. Foto: instagram de los artistas.

Lina Tejeiro y Andy Rivera se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula colombiana desde hace varios años, incluso luego de su ruptura amorosa siguen surgiendo cientos de noticias y especulaciones en torno a ellos y sus vidas personales. En cada publicación que suelen hacer los artistas en sus redes sociales, los fanáticos las toman como indirectas del uno para el otro, guardando la esperanza de que exista una pronta reconciliación.

Esta vez, el rumor tuvo que ver con un trino que publicó en las últimas horas Andy Rivera, donde puso un mensaje que, al parecer, iba dirigido a alguien muy especial en su vida.

“Con ninguna persona es como contigo”, escribió el cantante paisa y de inmediato los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues consideraron que era un mensaje dedicado a Lina.

Con ninguna persona es como contigo. — Andy Rivera (@AndyRivera_) March 15, 2021

“Vuelvan y ya, quien quita y esta vez sí sea perfecto como lo necesitan”, “Yo creo que uno solo ama una vez, y ellos ya se encontraron”, “Estás enamorado aun”, “Etiquétame ahí a Lina Tejeiro plis”, escribieron algunos de los usuarios de la red social.

Al parecer, el mensaje publicado llegó hasta la actriz, quien horas después envió un mensaje en esa red, el cual no demoraron en relacionarlo con el de Rivera, pues fue ‘una indirecta muy directa’.

“Así te ves creyendo que todo lo que publica tu ex es para ti y por ti”, escribió en el tuit la también modelo con emojis de cara de payaso.

Aunque el trino fue eliminado después de algunos minutos, los fans que están muy al pendientes de su vida le hicieron captura de pantalla y se viralizó. De hecho, uno de sus seguidores le alcanzo a responder el mensaje: “Osea que así te vez tu?”.

En respuesta, la creadora de contenido aprovechó para no solo corregirle el error al internauta entrometido, sino también hizo un juego de palabras para decirle que, por cosas como esa, su exnovia aún no regresa

“(...) así te ves tu escribiendo vez en lugar de ves. Así que mejor aprende de una vez. Por eso es que no vuelve tu ex”.

Osea que así te vez tu? — Daniel Santiago (@Daniel_S_M_L) March 16, 2021

Cabe recordar que, aunque se había rumorado que ambas celebridades habían vuelto, como de costumbre, después de tomar un tiempo, Tejeiro realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram durante el confinamiento obligatorio donde quiso desahogarse, y terminar con los ataques y preguntas que recibe constantemente sobre esta relación.

A través de una dinámica de interrogantes en este video, la actriz de ‘La Ley del Corazón’ decidió despejar por completo el tema relacionado con Andy Rivera y contar la verdad de lo que sucedió en su noviazgo.

De acuerdo con lo que relató la artista, el romance con el cantante terminó hace mucho tiempo, exactamente un día que decidieron dejar de hablar por una diferencia que tuvieron, luego un viaje que realizó él. A pesar de que Tejeiro aseguró de que esto fue una “bobada”, la discusión detonó el fin de la historia que iniciaron desde muy jóvenes.

Meses después de esta ruptura, Lina decidió darse una nueva oportunidad con Norman Capuozzo, a quien conoció en redes sociales. Según expresó, ella se dejó deslumbrar por la “caballerosidad”, su “atención” y los detalles que tenía, además del evidente gusto físico que sentían.

Con el pasar del tiempo, Tejeiro confesó que comenzaron a surgir diferencias entre ellos debido a las escenas románticas, su trabajo en la televisión y el desacuerdo que tenía su ex por la profesión que llevaba en los medios. De igual manera, otro de los detalles que la llevó a terminar su amorío fue la velocidad y seriedad con la que iban las cosas.

No obstante, la actriz reveló que durante el tiempo que estuvo sola se dio cuenta de que todavía no había sanado lo que sentía por Andy y la relación que tuvieron. En su interior entendió que, aunque estuvo con otra persona, no había sido igual de feliz, no era lo mismo y los momentos que tenía con él eran únicos.

Entre lágrimas, la celebridad admitió que en aquel entonces comprendió que todavía lo amaba y que en el fondo tenía que estar sola para llevar este proceso personal. Sin embargo, un día decidió buscar a Rivera para hablar con él, reencontrarse y pedirle disculpas por el daño que le hizo al publicar otra relación de esa manera.

En esa temporada que los dos jóvenes se dieron una nueva oportunidad e intentaron rescatar su relación, emprendieron el viaje a Cancún, del que se filtraron algunas fotos, y fue ahí cuando se desató una ola de ataques para la pareja por este inicio.

“Es muy difícil sanar y perdonar cuando todo el día te recuerdan el daño que te hicieron, cuando todo el día te dicen cosas para que no perdones a esa persona… entonces llegamos a una decisión y finalmente dijimos que no es sano seguir intentándolo cuando todavía hay de por medio mucho dolor, tal vez dolor que nunca se va a perdonar; que entiendo y respeto completamente”, indicó Tejeiro bastante emotiva y afectada,

