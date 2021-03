La ruana boyacense de Jason Momoa requirió mes y medio en fabricación y se hizo con un telar de 80 años de antigüedad

Jason Momoa

El pasado 9 de marzo, Jason Momoa, actor estadounidense conocido por su papel de ‘Aquaman’, y su trabajo en la popular serie Game of Thrones, como Khal Drogo, impactó a sus seguidores colombianos al subir un video, a su cuenta de Instagram, en la que lucía una ruana boyacense. En el metraje, el actor hawaiano alabó la prenda y a sus creadores, y se llevó el comentario de agradecimiento de personalidades nacionales por la mención del producto originario del país. Los artesanos y diseñadores de Tejidos Rebancá fueron los encargados de hacer la prenda de Momoa y, para una entrevista con Noticias Caracol, hablaron de su experiencia con el actor.

Francisco Gómez, diseñador de Tejidos Rebancá, explicó, entre otras cosas, que el mismo Momoa fue el encargado de escoger los colores de la prenda, y que llegaron a contactarse con el actor que interpreta al rey de los siete mares, Aquaman, gracias a una clienta frecuente de la empresa.

“Gracias a ella pudimos entablar un puente con él, un contacto con él, y digamos que en un diálogo entre ella, él y nosotros encontramos ese diseño que él quería”, dijo Gómez al Noticiero del Canal Caracol.

La ruana, que ahora se convirtió en una de las prendas favoritas de Momoa, fue hecha con un paño tejido en un telar de más de 80 años de antigüedad, con tres kilos de lana, y se demoró un mes y medio en su confección, en una vivienda de artesanos campesinos aledaña del municipio de Iza.

“Teníamos la fortuna de que él ya había escogido los colores y había escogido el diseño, lo único que nos preocupaba un poco era que le quedara bien en su talla y que le gustara”, manifestó Silvino Patiño, gerente de tejidos Rebancá, al mismo medio de comunicación.

En el video, Momoa se ve caminando con su perro y dando una vuelta por los alrededores de su casa. Mientras recorre el sitio en el que se encuentra, el actor empieza a describir una a una las prendas que lleva puestas, desde sus zapatos, hasta la ruana de Rebancá.

Jason Momoa ruana Boyacá

Sus zapatos eran parte de una edición limitada de la colección So iLL x On The Roam, una prenda que surge de su iniciativa, de la mano de la marca So iLL, para la creación de prendas ecológicas: las zapatillas tienen una capa superior de algodón orgánico, plantillas de algas y una capa superior de corcho y suelas biodegradables.

Luego de describir sus zapatos, Momoa le pide ayuda a una persona para que lo grabe de cuerpo entero, es allí, en donde muestra la ruana. El actor estadounidense sonríe mientras se da la vuelta para lucirla, y manifiesta su agradecimiento a los artesanos que la fabricaron.

“Gracias a Tejidos Rebancá por su increíble artesanía (…) todo hecho a mano en Colombia. Quedé realmente impresionado y quiero cinco más”.

Para Francisco es un honor ver a un actor de la talla de Momoa exhibiendo, en su plataforma de más de 15 millones de seguidores, un producto hecho en Colombia, para él, según le contó a Caracol, es una gran oportunidad para que extranjeros se interesen en productos nacionales y artesanales.

“La idea era mostrar, digamos, que todas las técnicas que nosotros manejamos, que es sobre todo el tejido plano en tela horizontal y el bordado a mano. Entonces, a partir de ahí, fue que creamos la prenda. Digamos, que lo que más le llamó la atención fue todo el trabajo manual que llevaba la prenda en sí”, enfatizó el diseñador.





