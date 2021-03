William Dau arremetió contra la Andi por supuestas presiones en el manejo del paro camionero en Cartagena

Alcalde de Cartagena, Bolívar, William Dau, quien convocó rueda de prensa para criticar al gremio de los industriales, Andi.

En una más de las controversias abiertas por el mandatario de Cartagena, William Dau, enfiló sus críticas contra los directivos de la Asociación Nacional de Industriales ( Andi) a quienes señaló de presiones para contener el paro de camioneros, ocurrido en febrero anterior, y que paralizó la zona industrial y portuaria de la ciudad.

En rueda de prensa convocada en la noche del 15 de marzo en el Palacio de la Aduana, sede de gobierno de Cartagena, Dau señaló que se opuso a dichas presiones por parte de los dirigentes de dicha asociación, en cuyo seno se encuentra el sector industrial de Colombia.

De acuerdo con el mandatario, la Andi, en cabeza de Vivian Eljaiek, gerente departamental, conversó con el Gobierno Nacional para la autorización del ingreso de agentes del Esmad de Bolívar a la ciudad, a lo que, recalcó, él se opuso.

El incidente, según el mandatario, escaló hasta los directivos en Bogotá, a quienes solicitó la renuncia de Eljaiek, lo que no ocurrió. Motivo por el que Dau la declaró ‘persona non grata’ en Cartagena.

Incluso el mandatario respondió a la dirigente, quien habría hecho referencia al conflicto con Dau en Twitter: “Eso de Dau nos metió en eso y nos tiene que sacar, no es aceptable viniendo de la representante del gremio más importante de Colombia”.

En su tono, Dau relató su versión ante los periodistas convocados en el Palacio de la Aduana, en la que afirmó que la Andi no solo le ‘está tomando el pelo, y no solo al alcalde’ sino a Cartagena por no tomar una decisión con respecto a la dirigente.

Imagen de referencia para Cartagena de Indias. Foto: Alcaldía de Cartagena.

“Traté de desactivar esto a las buenas por la junta de la Andi aquí en Cartagena, les pedí la cabeza de Vivian Eljaiek, por el irrespeto a la institucionalidad de la Alcaldía de Cartagena. Dijeron: ‘vamos a discutirlo en la junta’ y lograron convencerme de recibir una carta de Vivian disculpándose y que la Andi se comprometía a nombrar a otra persona como interlocutora con el Distrito, pero esa carta nunca llegó. Entonces, dijeron que lo iban a tocar en una junta a nivel nacional el martes y no se pronunciaron, están tomando el pelo y no solo al alcalde, es a la ciudad de Cartagena”, motivo por el que, según Dau, ejecutó la declaración de ‘persona non grata’ a Vivian Eljaiek.

El mandatario también se refirió al presidente de dicho gremio, Bruce McMaster, en la conferencia de prensa.

Foto de archivo. El Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, asiste al Cuarto Congreso Empresarial Colombiano, en Medellín, Colombia, 15 de agosto, 2019. REUTERS/David Estrada

Para el alcalde de la ciudad, McMaster se cree ’el dueño de Cartagena’ por el nivel de relacionamiento con el que cuenta el directivo; según Dau, McMaster “tiene carácter ministerial por la importancia de ser el presidente del gremio económico más importante del país, tiene línea directa con el presidente, con los ministros y por eso se cree el dueño de Cartagena”, a lo que agregó: “Lord Bruce tú no mandas en Cartagena tú eres un simple empleado de los industriales, ellos te pueden quitar y poner a ti lo mismo que a Vivian Eljaiek. Yo no entiendo por qué los industriales, los grandes empresarios, te tienen miedo, por qué dejan que tú los mangonees”, declaró el mandatario.

Pese a las controversiales declaraciones del Alcalde de Cartagena, sostuvo que ordenó a su gabinete municipal reanudar los contactos con la empresa privada y los industriales.

Aún así, no cesó en sus ataques contra los dos dirigentes del gremio más poderoso del país: “Esta discusión tiene nombre propio: únicamente es con Vivian Eljaiek y Bruce Mac Master. De hecho, ya la junta local de la Andi ha manifestado que están de acuerdo con seguir trabajando con la Alcaldía, las empresas de Mamonal también, esto no va a afectar las relaciones con las empresas, afecta la relación con la Andi”, puntualizó Dau.

Seguir leyendo: