“Tarzán” santandereano completó 80 horas de protesta pacífica ante la ANLA

David Guerrero, activista ambiental del departamento de Santander, definió un nuevo ámbito de la protesta pacífica en Colombia al permanecer por más de 80 horas trepado a un árbol, ubicado en la calle 37 #8 - 40, localidad de Teusaquillo, de Bogotá.

¿El motivo? Impedir que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( Anla) gestione una licencia ambiental para el denominado ‘Conectante c1-c2 que implicaría, entre otros motivos, un arboricidio de 17.000 árboles.

El “Tarzán” santandereano, como ha sido denominado por otros activistas, arribó a Bogotá como parte de una avanzada que estará el próximo 16 de marzo en la capital, respaldando el llamado de atención a la Anla con respecto a la protección del páramo de Santurbán y a la no expedición de licencias ambientales que afectarían dicha zona.

Guerrero, quien llegó en bicicleta a Bogotá, ha sostenido una huelga de hambre desde que se trepó al árbol, ubicado frente a las instalaciones de la Anla.

Durante su protesta, ha llamado la atención de transeúntes y funcionarios de la entidad, con arengas emitidas desde un megáfono. Según Caracol Radio Bucaramanga, “Tarzán” se ha mantenido con agua desde el inicio de su huelga de hambre.

No queremos que exploten el páramo y contaminen el agua. Protesto por los 17 mil árboles de la conectante c1-c2. Ese es el mensaje, sin agua no hay vida y aquí estaré hasta que el ministro de ambiente, Ricardo Lozano e Iván Duque nieguen la licencia y quede por escrito que no van a dar la licencia ambiental a Minesa