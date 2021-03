Desde Marte felicitaron a Diana Trujillo, la ingeniera espacial colombiana por su condecoración

El pasado lunes 15 de marzo, el presidente Iván Duque entregó la Cruz de Boyacá a Diana Trujillo, la colombiana que estuvo a cargo de la primera transmisión de la Nasa en español. Esta es la máxima distinción que entrega el ejecutivo a quienes destacan por “sus servicios a la patria” y los aportes a los campos políticos, culturales, sociales e intelectuales en el país.

La noticia de esta conmemoración no pasó desapercibida ni en Marte, desde ese planeta en donde permanece la robot Perseverance, que la misma Diana ayudó a construir, se le envió un mensaje a la Colombiana.

En la ceremonia virtual, el presidente Duque aseguró que Diana Trujillo “encarna el estudio, trabajo, perseverancia e innovación que caracteriza a los colombianos y que llegó a hacer historia en la exploración a Marte. Gracias por poner muy en alto al país”.

La colombiana también recibió la Orden a la Mujer y la Democracia del Congreso el pasado 8 de marzo. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la institución condecoró con la orden Policarpa Salavarrieta a cuatro mujeres que “están liderando escenarios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres”, entre ellas a la ingeniera.

En días previos, el Congreso explicó que este año decidieron conmemorar el Día Internacional de la Mujer de una manera diferente enmarcada en las facultades del Congreso de la República. “Estamos convencidas que la conmemoración más justa es legislar por sus derechos y acciones afirmativas que garanticen la equidad de género”, expresaron.

Diana Trujillo fue la encargada de narrar en español el minuto a minuto de la llegada del Rover Perseverance a Marte:

La robot Rover Perseverance aterrizó sobre la superficie del planeta rojo, para empezar su exploración y recolección de muestras con el objetivo de determinar si hay vida o no en ese planeta. Quienes vieron la transmisión en vivo de este suceso, pudieron acompañar en vivo a Diana, quien además de ayudar en la construcción del brazo del Perseverance, narró a través de ‘Juntos perseveremos’, un programa realizado por la NASA en español exclusivamente, el minuto a minuto de lo que se estaba viviendo en el lugar con el aterrizaje de la robot.

“Todavía como que no me lo puedo creer, por el covid-19 no pudimos celebrar como siempre abrazándonos, pero me siento muy feliz porque así haya sido diferente he recibido muchos mensajes de personas que vieron este acontecimiento por primera vez y agradeciéndome”, manifestó en ese momento la caleña en entrevista con Noticias Caracol.