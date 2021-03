Cuál es la razón para que las vacaciones de los congresistas colombianos sea tan largas

Esta es la respuesta de por qué las vacaciones de los congresistas son tan largas EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

A partir de este martes 16 de marzo el Senado y la Cámara de Representantes volverán a reunirse después de haber estado tres meses en un receso legislativo, aunque es una buena noticia para el país y para todos los proyectos de ley que están en espera desde el año pasado, el congreso solo tendrá oros tres meses para solucionarlos todos, pus volverán a salir a vacaciones el próximo 20 de junio.

Así las cosas, el Congreso colombiano solamente trabaja, de manera oficial, ocho meses de los doce que tiene cada año. Sin embargo, varios de los políticos que hacen parte de la institución aseguran que no se toman todo este tiempo de vacaciones pues durante el descanso estudian nuevos proyectos de ley y analizan las propuestas de los otros partidos. Además, aseguran que van a las diferentes ciudades para ver qué necesitan los ciudadanos.

¿Pero por qué se toman tanto tiempo?:

Esto no es un decisión netamente de los congresistas, la Constitución Política exige que se legisle de esta manera, esta información está en el artículo 138 de la Constitución:

“El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer período de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio”, así sale

Aunque los congresistas quisieran volver antes, solamente por orden presidencia se pueden llamar a reunirse en sesiones extra. A pesar de que esto es ley y que no depende de ellos, curiosamente, son los mismos congresistas quienes pueden cambiar las reglas, pues ellos pueden aprobar una reforma constitucional que modifique este item y así legislar por más tiempo.

El insulto del senador Armando Benedetti se dio en la sesión del Congreso en la que se discutía la reforma del código electoral.

Ya que es importante que los partidos políticos estén disponibles para las diferentes reformas del país, en enero del 2021 se radicó un nuevo proyecto que solicita crear una reforma constitucional, según El Tiempo esta iniciativa pretende qué: “El primer período de sesiones comience el 20 de julio y termine el 16 de diciembre y que el segundo periodo abarcara desde el 16 de enero y concluyera el 20 de junio”, dice el medio de noticias. Así las cosas los llamados a vacaciones se reducirían a solo dos en el año.

El proyecto de ley fue liderado por Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, en entrevista con El Tiempo el funcionario aseguró que, “es absolutamente penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar, no pueda hacer control político, no pueda debatir leyes, presupuestos y demás, durante tanto tiempo del año, se tiene un Congreso maniatado y sin funcionar”, confirmó.

Según Santos, la ampliación del tiempo de sesiones “Favorecerá la legitimidad social del Congreso y fortalecerá su presencia en los principales espacios de actividad democrática, pues la nueva realidad que estamos viviendo, exige un mayor compromiso y responsabilidad por parte del Congreso de la República, por esto se exhorta a la opinión pública y a todas las bancadas en el Congreso para que acompañen esta iniciativa en beneficio de todos los colombianos”, mencionó el congresista a El Nuevo Siglo.

