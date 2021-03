Discusión entre venezolanos sobre política dejó un muerto, un prófugo y dos heridos

Imagen de archivo. Un migrante conocido como Tostón disparó a sus connacionales en medio de un discusión política sobre Colombia y Venezuela.

La madrugada de este domingo 14 de marzo terminó en tragedia en Bucaramanga. Una reunión con cervezas entre un grupo de amigos, en la que se tocaron temas con tintes políticos, desencadenó una discusión que dejó un muerto, un prófugo y dos heridos.

Sucedió a eso de las 12:10 a.m., de acuerdo con lo conocido por el medio local La Vanguardia. Cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana, al parecer amigos, estaban conversando a la par de unos tragos. El encuentro, en principio ameno, se subió de tono cuando comenzaron a hablar de la realidad de los migrantes en Colombia.

Lo cierto es que uno de los extranjeros, alterado y en estado de alicoramiento, a quien se le conoce como ‘Tostón’, sacó un arma de fuego y disparó contra uno de sus compañeros de mesa. Al herido, de 28 años de edad, se le identificó como Segundo Rojano.

Las primeras versiones de lo ocurrido apuntan a que el agresor intentó huir tras los disparos, sin contar que los otros dos conocidos con los que compartía fueron tras él, para evitar que se escapara. Cuando se dio cuenta de que lo seguían, les disparó a ambos: José Rojano Chourio, de 21 años, y Gregorio Álvarez Bracha, de quien de desconoce la edad.

José Rojano Chourio falleció al instante, producto de la lesión. Entretanto, Gregorio Álvarez Bracha fue trasladado a un centro asistencial, al igual que el primer hombre al que ‘Tostón’ le disparó. Ambos permanecen bajo pronóstico reservado.

La Policía Judicial (Sijín) inspeccionó el lugar y está buscando dar con el paradero de ‘Tostón’.

Lo que debe saber del Estatuto Temporal de Protección al Migrante

Vista de un grupo de niños migrantes venezolanos en el Puente de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador, en Tulcán (Ecuador). EFE/Elías L. Benarroch/Archivo

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, afirmó los primeros días de marzo que, no todo aquel que realice el registro en la plataforma que habilitará el Gobierno será acogido por el estatuto, sino que se verificará que quienes ingresen sus datos no tenga procesos judiciales:

“Realizar el registro no da acceso inmediato al estatuto, pues aquellas personas que tengan problemas con la justicia o procesos sancionatorios vigentes con Migración Colombia, o que no le jugaron limpio al estatuto, no serán cobijados con este beneficio”.

Por quienes ‘no jugaron limpio al estatuto’, Espinosa hace referencia a aquellos que a partir del 1 de febrero de 2021 ingresen o hayan ingresado al país a través de trochas, así como pasos irregulares. “Muy importante reiterar que la frontera sigue cerrada, los migrantes venezolanos que sean detectados ingresando de manera irregular no serán tenidos en cuenta”, aseguró.

Primera fase: caracterización socioeconómica

“Durante la primera fase, a través de dispositivos móviles ustedes —los migrantes— van a cargar sus datos personales, su foto y el documento con el que cuentan actualmente, muy importante también, realizar la caracterización socioeconómica”, manifestó Juan Francisco Espinosa.

Segunda fase: registro biométrico

Luego de comprobar que los migrantes no tienen procesos vigentes con la justicia colombiana, serán citados a “puntos habilitados para realizar el registro biométrico”. A esta etapa también se le conoce como de identificación.

“Después de la etapa de identificación ustedes —migrantes— ya van a tener una identificación cargada en el ciberespacio, posteriormente en la fecha y hora indicada ustedes van a poder acercarse a un punto habilitado para recoger su documento físico”.

En conjunto, la caracterización socioeconómica y el registro biométrico durarán dos años.

Es gratis sin atajos e intermediarios

El proceso, ha explicado el Gobierno nacional y ratificado Migración Colombia, es gratuito. De ahí el mensaje que lanzan: “Para este proceso no hay atajos, no se dejen engañar, no tiene ningún costo, ni requiere de intermediarios. Si le ofrecen algo diferente, por favor, denuncie”.

