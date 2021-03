Corte Suprema asegura que Fiscalía hizo equipo con la defensa de Álvaro Uribe Vélez

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. EFE/ JUAN ZARAMA/Archivo

Este domingo, 11 de marzo, el magistrado Luis Antonio Hernández aseguró en entrevista con Noticias Caracol que la defensa del expresidente Uribe contó con colaboración de la Fiscalía General de la Nación para la defensa de su caso por falsos testigos.

“La Fiscalía participó de la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo lo actuado por la Corte. No me refiero a que deliberadamente, cuando me refiero a ‘hizo equipo’, es decir, compartió la pretensión de la defensa y me parece que era innecesario hacerlo, intentando convencer a la juez de que la diligencia de indagatoria era violatoria de la constitucional nacional”

