Capturan a mujer acusada de prostituir menores de edad en Antioquia

Este 14 de marzo se conoció que una mujer fue capturada en Ebéjico, Antioquia, señalada de engañar a niñas para para inducirles a la prostitución y la venta de drogas en Guatapé y San Rafael.

La captura se dio luego de largos meses de investigación, denuncias de las madres de las menores víctimas de abuso y la infiltración de uniformados a las fiestas que organizaba la mujer en varios municipios de Antioquia.

Con esto, recoge Blu Radio, se pudieron recolectar pruebas suficientes para comprobar que esta mujer sometía a las menores para tuvieran relaciones sexuales en hoteles y yates de lujo en el embalse.

El mayor Jorge Rubio Romero, jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía en Antioquia, aseguró que la mujer era conocida como alias ‘Meli’ y habría logrado escapar en 2019 de una redada contra la exploración infantil.

Para las autoridades fue clave el testimonio de una niña de 15 años de San Rafael que fue contactada por redes sociales, para luego ser vendida a hombres adultos.

Me decían cosas como que estaba muy bonita y que debía ‘poner a producir esa mina’, que me pagaban $250.000 pero les debía pagar a ellos $50.000. Estaba necesitada y acepté, luego con el pasar de los días me di cuenta que eran más personas las que trabajaban con ella y había más niñas como yo.