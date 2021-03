Artista colombiana denuncia suplantación de su imagen en una falsa cuenta de OnlyFans

Isabel Garcés es actriz de doblaje y cantante.

Isabel Garcés, una joven actriz y cantante que, entre otras cosas, se dedica al doblaje de voz, fue víctima de suplantación de su imagen por personas que robaron sus fotografías, y que pretendían estafar a personas a través de una supuesta cuenta de OnlyFans. Así lo denunció la misma Isabel en un video en su cuenta de Instragram.

En medio de las lágrimas, Garcés, quien cuenta con más de 14 mil seguidores en Instagram, aseguró que había despertado con cientos de mensajes en los que la cuestionaban por aquella cuenta de OnlyFans. Ella, quien no tenía ni idea de lo que le estaban hablando, trató de solucionar la situación por sus propios medios, pero no lo logró. La cuenta de Instagram que se hacía pasar por ella la tenía bloqueada, por lo que no podía escribirles ni exigirles que dejaran de usar su imagen sin su autorización.

“Acabo de despertarme y tengo cerca de 300 mensajes. Están suplantando mi identidad. Todo el mundo me está mandando esa cuenta. Sin embargo, yo no puedo verla porque me bloquearon. No es cierto que esté usando esa plataforma”, dijo la joven con un tono desesperado, que aseguró que amigos suyos, amigos de sus papás, jefes, y personas de trabajo, la habían alertado de la situación.

Joven denuncia suplantación de su identidad en OnlyFans

La joven, que aseguró que no sabía como denunciar el hecho ante las autoridades, le pidió a sus más de diez mil seguidores que denunciaran la cuenta para que Instagram eliminara la cuenta que, además de afectar su imagen, estaba siendo usada para engañar e, incluso, estafar económicamente a personas que quisieran invertir dinero en la supuesta cuenta de OnlyFans de Isabel.

“Las personas que hicieron esto no saben el daño que me han hecho y lo mal que la he pasado desde que me entere de ese perfil falso. Están usando mis fotos y están haciendo dinero con ellas”, añadió.

La joven recibió apoyo inmediato de sus miles de seguidores que, tras la denuncia masiva, lograron desactivar la cuenta que, para el momento ya está inactiva, sin embargo, ‘Isa’, como le dicen sus seguidores y allegados, está en la búsqueda de asesoría para saber que hacer en este tipo de casos.

En los comentarios de la publicación, una mujer, que tiene cuenta en OnlyFans, le recomendó escribir a la página para que ellos pudieran ayudarla directamente, sin embargo, Isabel explicó que las personas que estaban detrás de la suplantación de su imagen no habían accedido directamente a OnlyFans sino que, por el contrario, y luego de comprobar, habían creado una página web, con el logo de aquella empresa, y con sus fotos, para intentar engañar a la gente.









