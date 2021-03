Egan Bernal habló de su rendimiento en la Tirreno Adriático

Egan Bernal, del equipo Ineos Grenadiers, después de la segunda etapa de la Tirreno Adriático. - Agencia EFE.

La lesión en la espalda de Egan Bernal causó que el ciclista colombiano abandonara el Tour de Francia el año pasado, a pesar de que sus números estaban mejor que en el 2019, cuando quedó campeón de esta competencia.

Aunque en algún punto del año pasado se pensó que dicha molesta muscular ya había sido superada luego de los excelentes resultados que Egan Bernal obtuvo al comienzo de la temporada en este 2021, con los diferentes entrenamientos y, posteriormente, con el recorridos de las etapas se dio cuenta que su lesión nunca se había ido.

Así lo confirmó el pedalista colombiano hace unos días. Además este sábado 13 de marzo, Egan Bernal demostrar su mejor nivel. “Todavía estoy sintiendo un poco de dolor en algunas partes. Tenemos que esperar a ver cómo reacciona mi espalda en el Giro de Italia. Aún me duele y hay momentos en la carrera siento ese dolor”, declaró a la televisión española el corredor del Ineos, después de la carrera.

Pero, por otro lado, dijo que se encontraba bien y aclaró que después de hacer varias pruebas era más fuerte el dolor en las piernas que el de la espalda. Sin embargo, dejó en claro que este año será complicado, al igual que el que vivió en la última temporada.

“Voy a tener que convivir con el dolor. Hay que tener los pies en la tierra y saber que es una lesión muy complicada. Por una parte, quiero ser optimista, pero, por otra parte, quiero ser realista”, agregó el pedalista colombiano.

Y por último, contó en que carreras le gustaría participar este año. “Me gustaría la Vuelta a España, la verdad. Nunca he ido a la Vuelta, siempre he estado en el Tour. De hecho, es la primera vez que voy a hacer el Giro, así que, este año hacer esas dos carreras, me gustaría. Hacer el Giro, luego tomar un descanso y preparar la Vuelta, estaría bien, pero en este momento, me quiero enfocar solamente en el Giro”, concluyó el ciclista colombiano.

Hasta hoy, Egan Bernal resistió la quinta etapa y logró subir al cuarto puesto de la clasificación general. Mientras que Nairo Quintana y Sergio Higuita no obtuvieron el mejor desempeño durante el recorrido, generando así que salieran de los 10 mejores de la competencia.

Van der Poel se encuentra de líder en la general, pese a la presión de Pogacar en las cuestas finales, quien logró disminuir 35 segundos. Y por el lado de Egan Bernal, quien se encontraba en el quinto lugar y en esta etapa logró llegar hasta el cuarto puesto de la general a 3:30 del líder. A dos jornadas de la final, Higuita salió del podio y Nairo que terminó saliendo de los 10 primeros.

