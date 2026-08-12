La Secretaría del Hábitat reabrió postulaciones del subsidio ‘Reduce tu Cuota’: otorgarán $21 millones en 48 cuotas para vivienda VIS y VIP en Bogotá

El programa Reduce tu Cuota disminuye la cuota mensual del crédito hipotecario o leasing habitacional para la compra de vivienda nueva - crédito Secretaría de Hábitat

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La Secretaría Distrital del Hábitat anunció la reapertura de las postulaciones para el programa de subsidio ‘Reduce tu Cuota’, permitiendo que nuevas familias bogotanas accedan a un beneficio económico que disminuye el valor de la cuota mensual de su crédito hipotecario o leasing habitacional para la compra de vivienda VIS o VIP en la ciudad.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría Distrital del Hábitat orientada a facilitar el pago del crédito hipotecario o leasing habitacional a familias que adquieren vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá.

Para 2026, el subsidio asignado asciende a $21.010.860, monto que se distribuye en 48 cuotas mensuales y se gira directamente a la entidad financiera, permitiendo que el descuento se refleje automáticamente en el valor de la cuota mensual del beneficiario.

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El subsidio para 2026 asciende a $21.010.860 y se distribuye en 48 cuotas mensuales giradas a la entidad financiera - crédito Colprensa

El objetivo del programa es aliviar la carga financiera de los hogares bogotanos que buscan acceder a vivienda propia, brindando un apoyo económico que complementa otras ayudas estatales y facilita el cierre financiero para la compra de vivienda nueva en la ciudad.

Durante la vigencia 2026, las familias interesadas podrán postularse a través de la entidad financiera con la que tramitan su crédito hipotecario o leasing habitacional. La plataforma permanecerá habilitada hasta agotar los cupos, por lo que se recomienda realizar el proceso lo antes posible.

Requisitos para acceder al subsidio

Para postularse a ‘Reduce tu Cuota’, los hogares deben cumplir los siguientes requisitos principales:

El jefe o jefa de hogar debe ser mayor de edad.

Los ingresos mensuales del hogar no deben superar los $7.003.620 en 2026.

Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para la compra de vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

No ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional, diferente a la que está siendo financiada.

Que ninguno de los integrantes del hogar haya sido, ni esté en proceso de ser, beneficiario de la cobertura a la tasa de interés que otorga el Gobierno nacional.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda aplicado en la adquisición de otra vivienda.

Si el hogar tiene subsidios nacionales, de caja de compensación o del Distrito pendientes de aplicar, estos pueden sumarse siempre que sean para la misma vivienda y se cumpla con los límites de ingreso establecidos.

Las familias bogotanas deben tramitar la postulación de Reduce tu Cuota a través de la entidad financiera antes del desembolso del crédito - crédito Alcaldía de Bogotá

Las familias deben solicitar el formulario de postulación a la entidad financiera una vez cuenten con el crédito aprobado. El formulario debe ser diligenciado y entregado a la entidad antes del desembolso del crédito. Es importante resaltar que la postulación solo es válida si se realiza antes de que el crédito sea desembolsado.

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Proceso de postulación y asignación del subsidio

El proceso inicia cuando la familia, con el crédito aprobado, solicita el formulario de postulación a la entidad financiera. Tras diligenciarlo y entregarlo, la Secretaría Distrital del Hábitat valida las condiciones del hogar solicitante. Si el crédito es desembolsado y el hogar cumple con todos los requisitos, se expide la asignación del subsidio, que será girado mensualmente a la entidad financiera.

El valor del subsidio no se consigna directamente a la cuenta del beneficiario; el descuento se verá reflejado en el extracto mensual del crédito hipotecario o leasing habitacional. Es fundamental tener presente que no es posible postularse para créditos ya desembolsados ni para créditos de libre inversión, ya que el programa está dirigido exclusivamente a la financiación de vivienda nueva tipo VIP o VIS.

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Reduce tu Cuota no aplica para créditos ya desembolsados ni para créditos de libre inversión, porque solo cubre vivienda nueva VIS o VIP - crédito Alcaldía de Bogotá

Preguntas frecuentes y aclaraciones

Entre las dudas más comunes, la Secretaría del Hábitat aclara que quienes ya tengan desembolsado el crédito hipotecario no pueden postularse, y que el subsidio solo aplica para viviendas nuevas VIS o VIP. Si el hogar firmó escrituras, pero el crédito aún no ha sido desembolsado, sí es posible postularse al programa.

El subsidio puede sumarse a otros beneficios del Gobierno nacional o de caja de compensación siempre que no haya sido aplicado para otra vivienda y se cumplan los topes de ingreso requeridos.

Para familias con subsidios del distrito pendientes de aplicar, como Oferta Preferente o Reactiva tu Compra, también es posible sumarlos, pero solo si la vivienda corresponde a la misma operación financiera y los ingresos del hogar no superan los $3.501.810 mensuales en 2026.

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La Secretaría Distrital del Hábitat invitó a las familias interesadas a consultar más información a través de su sitio web y a iniciar el proceso de postulación cuanto antes, dado que los cupos son limitados y la demanda suele ser alta cada vez que se habilita la plataforma.