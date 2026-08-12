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La Secretaría del Hábitat reabrió postulaciones del subsidio ‘Reduce tu Cuota’: otorgarán $21 millones en 48 cuotas para vivienda VIS y VIP en Bogotá

La solicitud debe tramitarse con la entidad financiera una vez esté aprobado el préstamo y entregar el formulario antes de que se gire el dinero, porque la iniciativa no admite operaciones ya pagadas

Los subsidios de vivienda en Bogotá alcanzan hasta 30 smmlv, beneficiando especialmente a hogares en condición de vulnerabilidad - crédito Secretaría de Hábitat
El programa Reduce tu Cuota disminuye la cuota mensual del crédito hipotecario o leasing habitacional para la compra de vivienda nueva - crédito Secretaría de Hábitat
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La Secretaría Distrital del Hábitat anunció la reapertura de las postulaciones para el programa de subsidio ‘Reduce tu Cuota’, permitiendo que nuevas familias bogotanas accedan a un beneficio económico que disminuye el valor de la cuota mensual de su crédito hipotecario o leasing habitacional para la compra de vivienda VIS o VIP en la ciudad.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría Distrital del Hábitat orientada a facilitar el pago del crédito hipotecario o leasing habitacional a familias que adquieren vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá.

Para 2026, el subsidio asignado asciende a $21.010.860, monto que se distribuye en 48 cuotas mensuales y se gira directamente a la entidad financiera, permitiendo que el descuento se refleje automáticamente en el valor de la cuota mensual del beneficiario.

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Existen varios programas de subsidios del Gobierno que le permiten a los compradores aliviar su carga económica recibiendo dinero por concepto de arriendo - crédito Colprensa
El subsidio para 2026 asciende a $21.010.860 y se distribuye en 48 cuotas mensuales giradas a la entidad financiera - crédito Colprensa

El objetivo del programa es aliviar la carga financiera de los hogares bogotanos que buscan acceder a vivienda propia, brindando un apoyo económico que complementa otras ayudas estatales y facilita el cierre financiero para la compra de vivienda nueva en la ciudad.

Durante la vigencia 2026, las familias interesadas podrán postularse a través de la entidad financiera con la que tramitan su crédito hipotecario o leasing habitacional. La plataforma permanecerá habilitada hasta agotar los cupos, por lo que se recomienda realizar el proceso lo antes posible.

Requisitos para acceder al subsidio

Para postularse a ‘Reduce tu Cuota’, los hogares deben cumplir los siguientes requisitos principales:

  • El jefe o jefa de hogar debe ser mayor de edad.
  • Los ingresos mensuales del hogar no deben superar los $7.003.620 en 2026.
  • Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para la compra de vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.
  • No ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional, diferente a la que está siendo financiada.
  • Que ninguno de los integrantes del hogar haya sido, ni esté en proceso de ser, beneficiario de la cobertura a la tasa de interés que otorga el Gobierno nacional.
  • No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda aplicado en la adquisición de otra vivienda.
  • Si el hogar tiene subsidios nacionales, de caja de compensación o del Distrito pendientes de aplicar, estos pueden sumarse siempre que sean para la misma vivienda y se cumpla con los límites de ingreso establecidos.
Las familias bogotanas deben tramitar la postulación de Reduce tu Cuota a través de la entidad financiera antes del desembolso del crédito - crédito Alcaldía de Bogotá
Las familias bogotanas deben tramitar la postulación de Reduce tu Cuota a través de la entidad financiera antes del desembolso del crédito - crédito Alcaldía de Bogotá

Las familias deben solicitar el formulario de postulación a la entidad financiera una vez cuenten con el crédito aprobado. El formulario debe ser diligenciado y entregado a la entidad antes del desembolso del crédito. Es importante resaltar que la postulación solo es válida si se realiza antes de que el crédito sea desembolsado.

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Proceso de postulación y asignación del subsidio

El proceso inicia cuando la familia, con el crédito aprobado, solicita el formulario de postulación a la entidad financiera. Tras diligenciarlo y entregarlo, la Secretaría Distrital del Hábitat valida las condiciones del hogar solicitante. Si el crédito es desembolsado y el hogar cumple con todos los requisitos, se expide la asignación del subsidio, que será girado mensualmente a la entidad financiera.

El valor del subsidio no se consigna directamente a la cuenta del beneficiario; el descuento se verá reflejado en el extracto mensual del crédito hipotecario o leasing habitacional. Es fundamental tener presente que no es posible postularse para créditos ya desembolsados ni para créditos de libre inversión, ya que el programa está dirigido exclusivamente a la financiación de vivienda nueva tipo VIP o VIS.

La venta de vivienda de interés social (VIS) en Colombia creció 6 % (43.984 unidades) en el primer trimestre del año. FOTO: Alcaldía de Bogotá
Reduce tu Cuota no aplica para créditos ya desembolsados ni para créditos de libre inversión, porque solo cubre vivienda nueva VIS o VIP - crédito Alcaldía de Bogotá

Preguntas frecuentes y aclaraciones

Entre las dudas más comunes, la Secretaría del Hábitat aclara que quienes ya tengan desembolsado el crédito hipotecario no pueden postularse, y que el subsidio solo aplica para viviendas nuevas VIS o VIP. Si el hogar firmó escrituras, pero el crédito aún no ha sido desembolsado, sí es posible postularse al programa.

El subsidio puede sumarse a otros beneficios del Gobierno nacional o de caja de compensación siempre que no haya sido aplicado para otra vivienda y se cumplan los topes de ingreso requeridos.

Para familias con subsidios del distrito pendientes de aplicar, como Oferta Preferente o Reactiva tu Compra, también es posible sumarlos, pero solo si la vivienda corresponde a la misma operación financiera y los ingresos del hogar no superan los $3.501.810 mensuales en 2026.

La Secretaría Distrital del Hábitat invitó a las familias interesadas a consultar más información a través de su sitio web y a iniciar el proceso de postulación cuanto antes, dado que los cupos son limitados y la demanda suele ser alta cada vez que se habilita la plataforma.

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